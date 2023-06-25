بغداد: منظمة هولندية تحدّد مسارات وظائف التعليم

بغداد – عمر الجابري

عقدت منظمة هولندية مؤتمر (مسارات الوظائف في العراق) بحضور السفير الهولندي في بغداد هانز ساندي و وكيل وزارة التعليم العالي حيدر عبد ضهد، وتحدث المؤتمر عن القادة المؤثرين من القطاعين العام و الخاص و غير الحكومي ، لمعالجة التحديات والفرص الملحة و المتعلقة بالطلب على العمالة ، والتحول الإقتصادي وريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق. وقال مستشار المنظمة بالعراق أحمد الهاشمي لـ(الزمان) أمس أن (خبراء منظمة سبارك استكشفوا الحلول والسياسات المبتكرة التي من شأنها تعزيز نظام بيئي إقتصادي مستدام بالبلاد ، مما يمهد الطريق لخلق فرص عمل قوية في جميع أنحاء العراق ، كما شدد المؤتمر على الدور الحاسم للقطاع الخاص في العراق، وعرض قدرته على تعزيز التنويع الاقتصادي و خلق فرص العمل). مضيفاً أن (المؤتمر جمع، أكثر من 130 ضيفاً من بينهم وكيل وزير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، والسفير الهولندي في بغداد ورئيس هيئة الرقابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاح الفتلاوي وممثلين عن وزارة التجارة). وبين الهاشمي أن (المؤتمر كان منصة لأكثر من عشرون خبيراً و متحدثاً من مختلف القطاعات مثل المنظمات الدولية و الجامعات المحلية والأوروبية ، و كان المؤتمر بمثابة شهادة على التزام الشركاء الدوليين بدعم رحلة العراق نحو أقتصاد مزدهر و شامل).

من جانبة قال وكيل وزارة التعليم العالي حيدر عبد ضهد أن منظمة سبارك أدت دوراً رئيسياً في تحويل نظام التعليم العالي العراقي. من جهته قال سفير هولندا هانز ساندي : “تدعم هولندا مبادرة منظمة سبارك و غيرها من المبادرات التي تساعد الشباب و رواد الأعمال في رحلتهم نحو وظائف أفضل.