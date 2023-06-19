الأولمبي يواجه المنتخب الإيراني في نهائي حاسم

شنيشل: لاعبونا على قدر المسؤولية وطموحنا إنتزاع اللقب

بغداد – كربلاء/ بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

يخوض منتخبنا الأولمبي ونظيره الإيراني اليوم في الساعة الثامنة مساءً على ملعب المدينة المباراة النهائية لاحراز لقب بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً والتي احتضنتها محافظتا بغداد وكربلاء للمدة 12-20 من حزيران الجاري وبمشاركة 9 منتخبات، وجاء تاهل منتخبنا الأولمبي الى المباراة النهائية اثر الفوز الذي تحقق على حساب المنتخب العماني بهدف دون رد حمل امضاء كابتن الفريق منتظر محمد جبر في الدقيقة 53 من المباراة، فيما ترشح المنتخب الإيراني لخوض نهائي البطولة بعد الفوز على المنتخب الأردني بفارق ضربات الجزاء (4-3)? بعد ان انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف، وأثنَى مدربُ الأولمبي العراقي راضي شنيشل على أداءِ اللاعبين والروحيةِ القتالية العالية التي أظهروها في مواجهةِ المنتخب العمانيّ والتي انتهت لمصلحةِ منتخبنا بهدفٍ من دون ردٍّ في المباراةِ التي جرت في ملعبِ المدينة ضمن منافساتِ نصف نهائي بطولةِ الوطنيّ ايرثلنك غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً. وقال شنيشل في المؤتمرِ الصحفيّ الذي اعقب المباراة إن (الفريقَ قدّم مباراةً كبيرةً أمام الفريقِ العمانيّ الذي يعدُّ من المنتخباتِ المُميزةِ في البطولةِ كونه فريقاً منظماً ويلعب بأسلوب حديث، ويضم مجموعةً جيدة من اللاعبين الذين يمتلكون المهارات والامكانيات)، موضحاً إن (نظامَ البطولةِ لم يخدم منتخبنا بسبب قصر فترة الراحة ما بين مباراتنا مع الفريق الاماراتي في الجولة الثالثة والمنتخب العماني في نصف نهائي البطولة، لذلك فان وقت التحضير لم يكن كافياً، بالإضافة الى تعرض لاعبينا للاجهاد والضغط، حيث لعب الفريق مباراتين خلال 48 ساعة فقط، بيد ان الفريق العماني كانت لديه فترة استراحة اكثر، ومع ذلك فان لاعبونا كانوا على قدرٍ كبيرٍ من المسؤوليةِ، وخرجنا من المباراةِ ببطاقةِ التأهل للمباراةِ النهائيّة، شنيشل أشار الى إنه حققَ الهدفَ الأهم، وهو الوصول الى نهائي البطولة، والاستفادة من جميع المبارياتِ التي خاضها في هذه البطولة). وقال كابتن المنتخب العراقي منتظر محمد صاحب هدف الفوز (سعيد بالفوز الذي تحقق اليوم على الفريق العماني، المباراة كانت صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس والتنظيم الذي يلعب به، وتمكنا من الوصول الى نهائي البطولة بجهود اللاعبين والكادر التدريبي، وكلنا امل بتحقيق اللقب من خلال الدعم المعنوي لجماهيرنا الكبيرة التي تؤازرنا، مختتماً حديثه بالقول (سنطبق المنهاج والخطة التي يضعها الملاك التدريبي للمباراة النهائية التي تجمعنا بالفريق الإيراني وسنكون عند حسن ظن الجميع). وتحدث مدرب المنتخب العماني اكرم حربش عن خسارة فريقه قائلاً ان (لاعبينا طبقوا جميع الواجبات المنوطة لهم بامتياز، لعبنا باسلوبنا الهجومي طيلة وقت المباراة، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل، وكنا نامل باستغلال الأخطاء من الجانب العراقي والاستفادة من الكرات الثابته، لكن الفريق العراقي حافظ على هدوئه داخل الملعب وهذا الامر يحسب للمدرب)، مؤكداً ان (المنتخب العراقي من المنتخبات القوية ودائماً يظهر بشخصية البطل، التشكيلة التي يملكها المدرب راضي شنيشل مثالية، وقد نجح بقيادتها بامتياز، متوقعاً للمنتخب العراقي مستقبلاً كبيراً في ظل وجود هذه الكوكبة من اللاعبين الموهوبين).

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