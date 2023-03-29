العراق والكويت يحتويان أزمة المسلسلات المسيئة

بغداد تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع المنامة

بغداد – ابتهال العربي

رفض رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين. وقالت الهيئة في بيان أمس ان (اتصالا هاتفياً جرى بين رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، وتم التشديد على رفضهما لكل ما من شأنه الإساءة لعلاقة البلدين الشقيقين). واضافت انه (جرى خلال الاتصال الحديث عن بعض الأعمال الفنية والدرامية خلال شهر رمضان المبارك والتي قوبلت برفض واستياء لدى الجمهور العراقي). وأعرب المؤيد عن شكره )لمواقف دولة الكويت في التصدي لخطاب الكراهية وكل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين).

على صعيد متصل أكد نائب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، أن العراق يولي تعزيز العلاقات الثنائيَّة مع مملكة البحرين أهمّيَّة كبيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح امس إن (حسين اجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيَّة مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزيانيّ). وأكّد حسين خلال الاتصال، أنَّ (العراق يُولِي تعزيز العلاقات الثنائيَّة مع مملكة البحرين أهمّيَّة كبيرة، ويعمل على الارتقاء بسُبُل التعاون بما يُحقق مصالح كلا البلدين).

وقدم التهانيّ إلى نظيره البحرينيّ بـ (حُلول شهر رمضان، مُبتهلاً إلى الله أنَّ يُعِيده على البلدين بالمزيد من التقدّم والازدهار). من جهته، أشاد الزياتي (بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد والمنامة من تعاون بنّاء ومُثمِر)، مُتمنياً أن (يكون رمضان شهر رحمة وعطاء).