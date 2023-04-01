بغداد تنفض غبار أولى العواصف الرملية مسببة إنخفاضاً بالحرارة

بغداد – فائز جواد

نفضت بغداد الغبار عنها، بعد ان اجتاحتها اولى العواصف الرملية هذا العام ، في البلد الذي أصبحت تتكرر فيه هذه الظاهرة المناخية خلال فصل الربيع ،مسببة 515 حالة اختناق. وبدت سماء بغداد وعدد من المحافظات امس، صافية ، وسط انخفاض درجات الحرارة اعادت اجواء الشتاء. وضربت العراق العام الماضي عواصف ترابية مماثلة كان عددها غير مسبوق. وغطّت اول امس كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال سماء بعض المناطق ، وانخفض خلالها مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب المركبات والمنازل شهدها الجميع. وبفعل الرياح، وصلت العاصفة بعد ظهر الجمعة من محافظة الأنبار إلى بغداد ومحافظة صلاح الدين.وسجلت وزارة الصحة، 515 حالة اختناق في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (مؤسسات في بغداد والمحافظات ، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق البلاد)، وأضاف أنه (تمَّ تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بتوجيه من الوزير صالح الحسناوي وغالبيتهم غادروا المستشفيات)، مؤكداً (عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لمركبات الاسعاف)، ودعا الحسناوي ،في وقت سابق الى استنفار الجهود في المؤسسات الصحية ،لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار. واكد الحسناوي ان (مؤسسات الوزارة على جاهزية تامة للتعامل مع مثل هذه الحالات مع استمرار الدوائر الصحية لتقديم مختلف الخدمات الصحية).

من جانبه ، اكد مدير عام صحة كركوك نبيل حمدي ان (مستشفيات المحافظة استنفرت ملاكاتها لاستقبال حالات الاختناق الطارىة جراء العاصفة الترابية ،حيث استقبلنا 40 حالة اختناق طارىة). فيما يرى خبراء، ان هذه الظاهرة المناخية قد تزداد سوءاً في العراق ومع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر.و يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم وفق الأمم المتحدة. حيث من المتوقع أن تشهد البلاد 272 يومًا من الغبار سنويًا وفي عام 2050 ستصل الأيام المغبرة إلى عتبة 300 يوم وفقًا لمسؤول من وزارة البيئة. ورجحت هيئة الانواء الجوية ، ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا في المناطق كافة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المناطق كافة ، ودرجات الحرارة العظمى ستسجل في بغداد 19 ودهوك 11 وديالى والأنبار 18 وكركوك وصلاح الدين 15 وكربلاء 21 والنجف وواسط وبابل 23 والبصرة والناصرية 24 درجة مئوية).