الأمانة تتّجه لزيادة المساحات الخضراء وإعادة تأهيل الحدائق

بغداد تنجز تصاميم مستشفيات وأبنية للمحاكم والبلديات

بغداد – قصي منذر

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن الموافقة على تصاميم لإنشاء مستشفيات وأبنية للمحاكم والبلديات.

وقال العطا في بيان تلقته (الزمان) امس إن (هناك عدة مشاريع تشرف المحافظة على إعداد تصاميمها تتمثل بأبنية جديدة تشمل مراكز صحية ومستشفيات).

ابنية جديدة

وأضاف، أن (المحافظة تعمل أيضا على إنشاء وجه حضاري لبغداد من خلال إنشاء أبنية للمحاكم والبلديات والأقضية )، لافتا إلى أن (التصاميم مصادق وموافق عليها وبعضها موجود في المكتب الاستشاري لإعداد التصاميم).

على صعيد آخر أكدت أمانة بغداد، الاستمرار بزيادة المساحات الخضراء وإعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات تنفيذا لتوجيهات حكومة الخدمات، فيما أوضحت أعمالها في إعادة تأهيل كورنيشي العطيفية وأبي نواس وإنهاء تطوير مرافق ترفيهية بينها كورنيش العطيفية والمرحلة الأولى من كورنيش أبي نواس، لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة بغداد اسماعيل صبار، في تصريح إن (أمانة بغداد تعمل وفق توجيهات حكومة الخدمات ممثلةً برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من خلال تطوير الواقع الخدمي للعاصمة)، مؤكداً أن (الأمانة تعمل على إيجاد مساحات خضراء جديدة للمدينة وإدامة وصيانة المساحات الموجودة سابقاً خاصة المناطق الترفيهية خلال أيام الأعياد والمناسبات).

وأضاف أن (أمين بغداد عمار موسى افتتح متنزهين أحدهما في جانب الرصافة ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة بمساحة 5000 متر مربع، والثاني ضمن قاطع بلدية الرشيد بمساحة 15 ألف متر مربع)، مشيراً إلى، أن (أمين بغداد وجه في وقت سابق بأن يكون دخول العوائل إلى متنزة الزوراء مجاناً خلال أيام العيد). وتابع أن (ملاكات أمانة بغداد أنهت تطوير عدد من المرافق الترفيهية منها كورنيش العطيفية، حيث أصبح متاحاً للمواطنين ارتياده خلال أيام العيد وغيرها، إضافة إلى إكمال تنفيذ المرحلة الأولى من كورنيش أبي نواس لمسافة 500 متر مربع أيضا وهو جاهز لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات خلال فترة أيام العيد وغيرها).

وأشار إلى أن (جميع كوادر أمانة بغداد استنفرت جهودها خلال أيام العيد، والجهد الأكبر يقع على موظفي أو عمال دوائر البلدية خاصة في مجال النظافة والزراعة والقائمين على إدارة المرافق).

عمليات اكساء

وأوضح أن (أمانة بغداد تعمل بخط متوازن لجميع الخدمات سواء ما يتعلق في المناطق الترفيهية أو عمليات الإكساء وكذلك الأمطار)، لافتاً إلى، أن (كوادر أمانة بغداد على استعداد تام لمواجهة الأمطار حيث استطاعت تصريف كميات الأمطار كافة التي سقطت خلال الفترة الماضية بجميع محطات وخطوط المجاري التي تعمل على صيانتها).