إطلاق الحزمة الأولى لإستحداث جسور تسهم بفك الإزدحامات

بغداد تكشف مشاريع الصرف الصحي في المناطق الطرفية

بغداد – قصي منذر

اوضح محافظ بغداد محمد جابر العطا، تفاصيل مشاريع الصرف الصحي المُقرر تنفيذها في مناطق أبي غريب والنهروان وسبع البور والوحدة والراشدية. وقال العطا في بيان تلقته وكالة (الزمان) امس ان (مشروع الصرف الصحي في قضاء أبي غريب سيتم إجراؤه بطاقة تصميمية 41 الف و754متر مكعب باليوم، وتبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 370 كيلومتراً، ويضم 9 محطات مشتركة ومعالجة مركزية، يخدم أكثر 246 ألف نسمة لسنة الهدف)، واشار الى ان (اما مشروع الصرف الصحي في ناحية النهروان، فصُمِمَ بطاقة 67 الف و586 متر مكعب باليوم، وتبلغ فيه أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 175 كيلومتراً، ويضم 3 محطات مشتركة مع معالجة مركزية، يخدم 157 ألف نسمة لسنة الهدف)، وتابع أن (مشروع الصرف الصحي لناحية سبع البور، سيتم تنفيذه بطاقة تصميمية 44 الف و 873 متر مكعب باليوم، وتبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 286 كيلومتراً، ويضم 4 محطات مشتركة مع معالجة مركزية يخدم 136 ألف نسمة).

معالجة مركزية

واستطرد بالقول ان (مشروع المجاري في ناحية الوحدة صمِمَ بطاقة 48 الف متر مكعب باليوم، تبلغ فيه أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 151 كيلومتراً، ويضم 5 محطات مشتركة مع معالجة مركزية، ويخدم نحو 147 ألف)، ولفت العطا الى ان (مشروع منطقة الراشدية سيكون بطاقة 13 الف متر مكعب باليوم، تبلغ فيه أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 31 كيلومتراً، ويضم 5 محطات مشتركة مع معالجة مركزية، ويخدم نحو 48 ألف نسمة). واطلق رئيس الوزراء محمد السوداني، في وقت سابق الحزمة الأولى لمشاريع معالجة الاختناقات المرورية في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الحزمة الاولى تضمّنت إنشاء جسر البنك المركزي الجديد الذي يربط شارع زها حديد من جانب الرصافة بمقتربات ساحة النسور في الكرخ، فضلاً عن انشاء مجسر في تقاطع المصافي وربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، وانشاء نفق ساحة احمد عرابي)، واضاف انها (شملت بناء جسر الزعفرانية لربط المنطقة بطريق دورة يوسفية من شارع الشركات في الرصافة الى شارع حارث بن كلدة، الى جانب بناء تقاطع مجسر على طريق دورة يوسفية)، مبيناً ان (المشاريع الاخرى تشمل الطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وكركوك بغداد، مروراً بحي البساتين والسريدات، و انشاء مجسر لتطوير تقاطع دورة سيدية على طريق بغداد الحلة، وتوسيع الشوارع المحاذية لجسر محمد القاسم بإتجاه قناة الجيش من جهة الرستمية، و انشاء جسر على قناة الجيش لربط منطقة جميلة مع باب المعظم)، واشار الى (تطوير تقاطع قرطبة شارع بور سعيد، و تطوير ساحة النسور ومد جسور وانفاق فوق السكة بإتجاه تقاطع ام الطبول، وتطوير ساحتي عدن وصنعاء، وتقاطع الشالجية والطوبجي، ومعسكر الرشيد مع سريع الدورة وتطوير تقاطع الفنون الجميلة، وربط جسر الطلائع بشارع 80 قرب كلية التراث مروراً بمقبرة الشيخ معروف ومطار المثنى).

موازنة عامة

في غضون ذلك، اوضحت وزارة التخطيط، ان موازنة العام الجاري ستشمل نوعين من المشاريع الخدمية، لافتاً الى تلكؤ اكثر من الف مشروع. وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (موازنة العام العام الجاري ستكون داعمة للمشاريع الخدمية الجديدة و المتلكئة البالغة الف و400 مشروع)، واوضح ان (الأولوية ستكون للمشاريع قيد التنفيذ، فضلاً عن إدراج مشاريع جديدة تنموية والمشاريع المتلكئة)، مبيناً ان (الحكومة تسعى الى اقامة مشاريع خدمية بضمن البرنامج الحكومي لتحسين واقع المدارس والماء والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والأبنية). على صعيد متصل، حددت وزارة الاعمار والاسكان، التوقيتات الزمنية للمباشرة بمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد. وقال المتحدث بإسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الحزمة الأولى من البرنامج تضمنت 16 مشروعاً لها الاولوية، وستنفذها شركات مختصة ورصينة)، لافتاً الى (تشخيص اكثر من 60 عقدة ينبغي حلها لتسهيل حركة المرور وفك الازدحامات).