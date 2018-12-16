بغداد تطالب المجتمع الدولي بصور رفات المفقودين في حرب الخليج الثانية

بغداد – الزمان

طالبت وزارة الخارجية العراقية المجتمع الدولي تزويدها بالصور من الاقمار الاصطناعية لمواقع رفات العراقيين خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 . وقالت الوزارة في بيان امس إن (العراق شارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية رقم 47 لشؤون المفقودين والاسرى الكويتيين والمفقودين العراقيين ابان حرب الخليج الثانية والذي عقد في الكويت)، واضاف ان (الاجتماع عقد برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعضوية الجانبين العراقي والكويتي اضافةً الى حضور ممثلي دول كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية فضلا عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي)، مؤكدا ان (العراق شدد على اهمية تقديم الدعم الفني من قبل الولايات المتحدة وبعثة الامم المتحدة والدول المشاركة لتزويده بصور من الاقمار الاصطناعية لمواقع وجود الرفات والتقنية والمعدات اللازمة للحفر لعمق اكثر من خمسة امتار فيها، الامر الذي يسهل بالتعرف والكشف عن مصير المفقودين وبالتالي غلق هذا الملف بشكل نهائي). بدوره ، اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، وجود تواصل مع بغداد بشأن رواية شرطي كويتي سابق لإحدى القنوات التلفزيونية عن إعدام 50 بريئا يعتقد أنهم عراقيون خلال تلك الحرب.وقال الجار الله في تصريح امس ( نتابع ما نشر خلال هذا الشريط وردود الفعل في العراق واستطعنا أن نحصل من وزارة الداخلية على تقرير بشأن هذا الموضوع)، مبينا ان (ما ورد في المقابلة لا يشير إلى أن القتلى من الجنسية العراقية والمتحدث عندما سئل عن أن الضحايا مواطنون عراقيون مدنيون أم من الجيش الشعبي كان رده بعدم تحديد الجنسيات، وقال إنهم من الأبرياء دون تحديد جنسياتهم)، داعيا إلى ان (لا يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه، كما أبدى استعداد الكويت لمزيد من التوضيح لهذا الموضوع).وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه شرطي كويتي يفيد بأن عناصر في الداخلية الكويتية أعدمت عام 1991 خمسين مواطنا يعتقد حسب ما تداولته صفحات التواصل أنهم عراقيون كانوا مقيمين في هناك وعقب ذلك طالبت وزارة الخارجية نظيرتها الكويتية بتقديم إيضاح بشأن مزاعم إعدام 50 مدنيا عراقيا كانوا مقيمين هناك.