بغداد تضيّف نهائيات أندية القارة لكرة السلة بـتمويل حكومي

بغداد- الزمان

اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان، عن تخصيص الحكومة العراقية مبلغ مليوني دولار لتنظيم نهائيات أندية آسيا لكرة السلة في العاصمة بغداد. وقال كبيان في تصريح صحفي إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه رسمياً بتخصيص مليوني دولار لتغطية نفقات إقامة وتنظيم نهائيات أندية آسيا لكرة السلة المقررة في بغداد نهاية شهر حزيران المقبل. وأوضح أن البطولة تعد الأولى التي ينظمها العراق منذ العام 1948 كما أنها الأولى التي يكسر فيها الحظر المفروض على ملاعب سلة العاصمة بغداد. وبين كبيان أن الأندية المشاركة هي من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ولبنان وايران اضافة الى أحد الأندية العراقية.