مصرع عراقي بمعارك السودان وتحرير آخر إختطف في لبنان

بغداد تدعو رعاياها لمغادرة الخرطوم وعمليات الإجلاء تتزايد بعد تفاقم الأوضاع

بغداد – فائز جواد

الخرطوم – الزمان

أكدت وزارة الخارجية ،ان مواطناً عراقياً لقي مصرعه في المواجهات العسكرية الجارية حالياً في السودان.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التقارير الواردة الى الوزارة من السفارة العراقية في السودان، تؤكد ان مواطناً عراقياً واحداً قُتل في الأحداث الجارية هناك)، داعيا الى (ضرورة اعتماد التقارير الرسمية من الوزارة بشأن وضع العراقيين في السودان، وعدم انتقاء الانباء من مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع غير معتمدة رسمياً). واجلى العراق في وقت سابق ، رعاياه من الخرطوم إلى منطقة بورسودان.وقال بيان أنه (تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورسودان)، مشددا على (الجالية العراقية في الخرطوم ، التسجيل الفوري للعودة إلى العراق عبر التواصل على أرقام السفارة العراقية هناك)، واشار البيان ان (الوزارة على تحقيق استجابة عاجلة للعراقيين هناك). فيما أعلن الأردن ،إجلاء 343 أردنياً وفلسطينياً وعراقياً وسورياً وألمانياً من السودان على متن 4 طائرات عسكرية أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، متّجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.وذكر بيان تابعته (الزمان) امس انه (بتوجيهات ملكية ،أقلعت 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في السودان ،متجهة إلى مطار ماركا العسكري في عمّان)، واضاف ان (الطائرات تحمل على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في فلسطين والعراق وسوريا وألمانيا). وكان الأردن، قد بدأ إجلاء مواطنيه من السودان، بالتنسيق مع السعودية والإمارات.وبدأت السبت الماضي عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، برغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد. وتواصلت امس، عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان ،حيث تقترب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع من يومها العاشر، في غياب أي أفق لانهاء الاشتباكات.ومع استمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في الخرطوم ومدن أخرى، تمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، أي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.وأدت المعارك التي اندلعت ابتداء من 15 نيسان الجاري، لمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف. وفي لبنان ،حرر الجيش مواطن عراقي مختطف منذ 3 أيام في منطقة جونية. وقالت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني في بيان أنه (أقدم اللبناني المطلوب م.ج، يرافقه مسلحون مجهولون ينتحلون صفة أمنية، على خطف العراقي بدر دفار ساير، من داخل شقة سكنية في مدينة جونيه، وطالبوا عائلته بدفع فدية مالية كبيرة)، واشار الى ان (مديرية المخابرات باشرت المتابعة الدقيقة والتدابير الأمنية، ودهمت أماكن اختباء الخاطفين، وتمكنت من تحرير المختطف في منطقة الشراونة في بعلبك)، وتابع ان (قيادة الجيش تتابع الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية الخطف).