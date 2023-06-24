بغداد تدشّن بنايتين نموذجيتين والتربية تتفقّد إمتحانات السادس

بغداد – ابتهال العربي

دشن محافظ بغداد محمد جابر العطا، بنايتين تربويتين نموذجيتين في منطقة بوب الشام وشارع فلسطين ببغداد .وقال العطا خلال الافتتاح إنه (تم افتتاح مبنى مديرية تربية شمال بغداد في منطقة بوب الشام، وكذلك افتتاح روضة حديثة في منطقة شارع فلسطين)، وأضاف أن (الملاكات الفنية لقسم الهندسة أنهت أعمال إنشاء مبنى تربية شمال بغداد التابعة لمديرية تربية الرصافة الأولى والتي شُيدت على مساحة نحو 3 الاف متر مربع ، وتضم 42 غرفة وعدداً من القاعات موزعة بين 3 طوابق)، مشيرا الى ان (المبنى مُجهز بمعدات المطافئ وأجهزة التبريد ومولدة كهربائية ومضخات الماء وغيرها، فضلاً عن احتوائه مرآباً للمركبات)، وتابع انه (تم افتتاح روضة أم الربيعين في شارع فلسطين والتي جرى انشائها بطريقة الهدم وإعادة البناء). وأجرى وزير التربية ابراهيم الجبوري، زيارة تفقدية للقاعات الامتحانية في مدارس موطني النموذجية بمحافظة البصرة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجبوري يرافقه مدير عام تربية البصرة عبد الحسين سلمان عبد الحسن ،أجرى زيارة تفقدية للقاعات الامتحانية في مدارس موطني النموذجية)، مؤكدا ان (الزيارة جاءت للإطلاع على سير الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية في المحافظة). وكان الوزير قد وصل اول أمس الى البصرة وحضر مجلس فاتحة الطالب أحمد بشير الذي توفى قبل أيام قبل دخوله القاعة الامتحانية خلال امتحانات السادس الاعدادي.