وفد عراقي يشارك بمعرض سوق السفر العربي في دبي

بغداد تحتضن مؤتمر المياه بمشاركة مختصين عرب

بغداد – ابتهال عربي

تستضيف بغداد ، المؤتمر الدولي الثالث للمياه خلال يومي السادس والسابع من الشهر الجاري بحضور دولي واسع. وقال بيان لوزارة الموارد المائية تلقته (الزمان) امس ان (المؤتمر سيكون تحت شعار شح المياه، اهوار وادي الرافدين وبيئة شط العرب مسؤولية الجميع ،سيستعرض العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تتناول ظروف واسباب الشح المائي وتأثيرات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، بحضور وزراء عرب وسفراء الدول في بغداد والمنظمات المختصة في مجال المياه والمناخ والوزراء والمحافظين واعضاء لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان، فضلاً عن التدريسيين في الجامعات وشخصيات محلية وعربية واجنبية)، مؤكدا ان (محاور المؤتمر تتضمن بحث واقع الماء من اجل استمرارية البشر والطبيعة، ودبلوماسية المياه والحفاظ على البيئة، الى جانب استدامة الاراضي الرطبة من اجل الازدهار وإدارة المياه المعرفة والابتكار)، مبيناً ان (المؤتمر سيقدم رؤى تشمل رسم السياسة لإدارة الموارد المائية بما ينسجم مع تحديات الشحة المائية وضمان مستلزمات النشاط الاقتصادي، واستدامة النظم الإحيائية للاهور وشط العرب والحفاظ على تلك النظم من التلوث، وترك الحلول المتعلقة بالقضايا المذكورة)، ولفت الى ان (المؤتمر جاء لإيجاد البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من اثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستدامة بيئة الاهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الإحيائي، فضلا عن التثقيف ونشر الوعي في مجال استهلاك المياه اضافة الى تفعيل التعاون الإقليمي والعالمي في مجال إدارة مصادر المياه). في غضون ذلك، دعا رئيس أكاديمية مانشستر الدولية والجامعة المستنصرية سابقاً رياض الدباغ، الى صناعة مجتمعات اكثر مرونة وشمولية،عبر التحلّي بالقيم الإنسانية التي حثت عليها جميع الديانات، والاستفادة من خبرات الإمارات في ترسيخ مبادئ السلام والتسامح والتعايش لبناء اجيال اكثر تضامناً وتسامحاً لخلق عالم خالي من العنف والكراهية. وقال خلال المؤتمر الدولي السادس لثقافة السلام في مدينة بروكسل ان (الامارات كانت سبّاقة في انشاء وزارة التسامح بإدارة الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان)، مبيناً ان (ثقافة السلام والتعايش والتسامح تشكّل ضرورة لمحاربة العنف وخطاب الكراهية والتعصب الديني والفكري، مما يخلق عالماً اكثر سلاماً وتسامحاً)، ولفت الى (اهمية وضع الخطط والستراتيجيات المستقبلية لضمان نشر السلام والتسامح من المسارات المهمة التي يجب ان تتخذها الحكومات من اجل مستقبل افضل)، وحصل الدباغ على شهادة الشخصية الاكثر تأثير بثقافة السلام بالعالم لعام 2023? وتكريماً من مديرة الكنائس المعرفية الاوربية، زونيكين لمشاركته المميزة في المؤتمر. كما شاركت رابطة شركات السفر والسياحة، بالجناح العراقي الرسمي في معرض سوق السفر العربي اي تي ام في دبي.