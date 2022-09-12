التخطيط يدقق بيانات مستفيدي الحماية بإخضاعها إلى معايير خط الفقر

بغداد تجدّد الرغبة في تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بمجالات التنمية

بغداد – قصي منذر

اكد الوزير خالد بتال النجم، حرص العراق ورغبته الشديدة في تعزيز العلاقات مع البنك الدولي.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير التقى في مكتبه، الممثل الخاص الجديد للبنك الدولي في العراق ريتشارد عبدالنور والوفد المرافق له، وجرى بحث اوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، ولاسيما في ما يتصل منها بآليات عمل صندوق التعافي والاعمار في العراق والصندوق الاجتماعي للتنمية)، واكد النجم (حرص العراق ورغبته الشديدة في تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بما يخدم التنمية في البلد)، لافتا الى ان (جميع المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن الصندوقين يجب ان تكون ضمن الاولويات التي يحددها العراق، وفقا للفجوات التنموية). من جانبه اعرب عبد النور عن (استعداد البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم لجهود وزارة التخطيط والحكومة ، في مجال دعم التنمية وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها العراق، بعد الازمات التي واجهها خلال السنوات الاخيرة).وكان البنك المركزي، قد كشف عن وصول احتياطياته الأجنبية إلى أكثر من 85 مليار دولار.وقال المركزي في بيان تابعته (الزمان) إن (احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى حقّقه البنك منذ عام 2003)? واشار الى ان (احتياطيات الذب تجاوزت 130,4 طنًا بقيمة سبعة مليارات دولار، ليصل العراق إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا). في غضون ذلك ،أرسلت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بيانات أكثر من 343 ألف مستفيد الى التخطيط لإخضاعها الى معايير خط الفقر.وكانت الهيئة قد عقدت في الأول من أيلول الجاري اجتماعا لمتابعة (آخر الخطوات لاطلاق اسماء الدفعة الثامنة للأسر المستوفية للشروط والداخلة في قاعدة بيانات الهيئة وضمن المبلغ المخصص في قانون الأمن الغذائي الطارئ). واضافت انه (تم التوجيه بتحقيق العدالة عبر توزيع النسب حسب كل محافظة وقضاء وناحية

تحقيق اصلاحات

وفق تصنيف الفئات بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وتحديد تصنيف الفئات واعدادها وذلك تمهيدا لأخذ القرار المناسب قبل الإعلان عن الاسماء الدفعة الثامنة وفق المبلغ المخصص للهيئة). فيما اطلق مصرف الرافدين، دفعة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تم اطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار ،وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات)، واضاف ان (التقديم الى السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات)

سلف موظفين

مؤكدا ان (الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية). ودعا الرافدين في وقت سابق،مقترضي مصرف العراق ،المصرف الاشتراكي سابقا الى تسديد الديون المترتبة بذمتهم.وأوضح البيان انه (على المقترضين الذين بذمتهم سلف وقروض ولم يتم تسديدها مراجعة فرع المصرف الرئيس لغرض تسديد الاموال)،مؤكدا ان (المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية في حال استمرار التخلف عن سداد تلك المبالغ). الى ذلك ، أطلق سوق العراق للأوراق المالية، ضمن خطط التطوير الخاصة به، خدمة فنية حديثة تتمثل بالبنك الضامن.وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في تصريح امس إن (السوق مستمر بتقديم الخدمات وأي خدمات تطويرية جديدة كإطلاق الخدمات الفنية الحديثة مثل خدمة البنك الضامن خلال العام الجاري)، لافتا الى (اطلاق خدمة التداول عبر الانترنت للمستثمرين، فضلاً عن الاستمرار في تطوير القوانين والقواعد وفقاً للمعايير الدولية، الى جانب تشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات مساهمة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية)، مؤكدا (حرص السوق على متابعة نشاط الشركات المساهمة من قبل الجهات القطاعية وتقويم خططها المنفذة ودعمها بالوسائل الفنية والقانونية والإجرائية لتحقيق الأرباح، وتوزيع الأرباح بين المساهمين).