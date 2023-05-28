الإقليم يدعم طريق التنمية بوصفه مشروعاً عراقياً شاملاً

بغداد تجدّد الحرص على توفير بيئة آمنة للمستثمرين العرب

بغداد – ندى شوكت

اربيل – فريد حسن

جددت بغداد حرصها على توفير بيئة استثمارية آمنة للشركات السعودية والاماراتية الراغبة الاستثمار في مشروع التنمية العراقي الذي اعلنته الحكومة قبل يومين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي انعقد في بغداد ،واكد حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين)، مشددا على (أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية)، واشاد بـ (النجاحات التي حققها المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين). كما اكد السوداني، أن الحكومة رسمت منهاجاً متكاملاً لتطوير القطاعات الأساسية في البلاد. واشار البيان الى ان (رئيس الوزراء التقى وزير الطاقة في دولة الإمارات سهيل المزروعي، وجرى بحث المنهاج المتكامل الذي رسمته الحكومة لتطوير القطاعات الأساسية في البلد)، وجدد السوداني (حرص الحكومة لتوفير بيئة استثمارية آمنة، ولاسيما أنّ العراق بات يمثل وجهة استثمارية واعدة)، وتابع البيان ان (اللقاء ناقش العلاقات بين البلدين، والتي تتعلق بالطاقة التي تمثل قطاعاً مهماً وحيوياً، بما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية، كما جرى استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة). في غضون ذلك ،اكد وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كردستان آنو جوهر ، دعم مشروع طريق التنمية باعتباره مشروعا عراقيا شاملا.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس إن (مشروع طريق التنمية ،القناة الجافة سابقاً،هو مشروع عراقي شامل، يتوجب ان يخدم الجميع دون استثناء)، وأضاف انه (في أكثر من مناسبة وفي أكثر من اجتماع ولقاء، اكدّنا دعمنا لمجمل الجهود لإنشاء الربط السككي والطريق السريع من الفاو الى كردستان)، وتابع انه (بدون الفاو وكردستان لا طريق ولا تنمية). وكان المتحدث بإسم رئيس الوزراء باسم العوادي قد كشف، عن مشاركة 10 دول في مؤتمر اعلان المشروع ، واكد ان المشروع سيخدم المنطقة اقتصادياً وسينقل البضائع من أوربا إلى الخليج وبالعكس عبر العراق. واشار في تصريح امس ان (كلفة المشروع تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية). وجدد وزير النقل رزاق محيبس ،تأكيده ان المشروع سيصب في مصلحة دول المنطقة كافة وليس العراق فقط. وقال خلال مؤتمر التنمية اول امس أن (المرحلة الأولى من تشغيل ميناء الفاو الكبير سيتم البدء بها في العام 2025). ورأى السوداني، في وقت سابق ان مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق مع أوربا عبر تركيا سيكون ركيزة للاقتصاد المستدام. واكد (عزم الحكومة بناء مدينة صناعية ذكية مع ميناء الفاو)، ووصف السوداني (طريق التنمية بأنه شريانٌ اقتصادي، وفرصةٌ واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات).