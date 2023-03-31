بغداد تتسلّم من واشنطن 9 قطع آثارية

بغداد- ياسين ياس

أعلنت رئاسة الجمهورية ، تسليم الولايات المتحدة العراق 9 قطع أثرية. وقال البيان ان (بوجود رئيس الجمهورية ، تم تسليم 9 قطع أثرية عراقية إلى رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، كانت قد تسلمتها سفارة العراق لدى واشنطن في وقت سابق)، واضاف ان (القطع تتضمن7 أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان قطعة من العاج بشكل وجه آدمي تم تسلمها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم تسلمه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني)، بدوره ، شدد رشيد على (ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني من إهمال واضح لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار).

وجدد (دعمه لشراكة حقيقية من أجل إعادة ترميم وتأهيل المتاحف والأبنية التراثية)، واكد (ضرورة الاهتمام بالمتحف الوطني لسمعته الدولية، والقيام بعمليات التأهيل والصيانة بما يتناسب مع المتاحف العالمية)، مشيراً إلى (مقترح لإنشاء مركز للثقافتين العربية والكردية لعقد وتنظيم ورش ثقافية وتعليمية).