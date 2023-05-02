بغداد تبحث مع وزير الدفاع الإيطالي ملفات تعاون مدني وعسكري

بغداد -أربيل -عبدالحسين غزال
استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، امس وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي وعدد من القادة العسكريين»، بحسب بيان حكومي ،وقال أن «اللقاء تناول سير العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الأمنية، على مختلف المستويات».
وأبلغ السوداني وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو ، بأن هناك زيارةً مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى إيطاليا لبحث آليات التعاون بين البلدين.
وبحسب مصادر مطلعة أبلغت الزمان فانّ الوفد العراقي سيعاين في روما صفقة سلاح متعددة
الأغراض بينها ما يخص الدفاع الجوي والبحرية
وكان وزير الدفاع الإيطالي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، وأكد خلال اجتماع جمعه مع نظيره العراقي عزمه وضع خطط عسكرية مشتركة بين البلدين. ثم انتقل، إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان. حيث استقبله وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد في مطار أربيل الدولي.
وقالت مصادر مطلعة فإن وزير الدفاع الإيطالي آجري خلال زيارته الرسمية لقاءات متعددة مع المسؤولين في اقليم كوردستان وبحث عددا مكنم الملفات .
فيما دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا بعد دعم روما للشعب العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، من أجل حماية أمن واستقرار العراق.
وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو، أن العراق يسعى إلى مزيد من التعاون مع إيطاليا، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.