بغداد تبحث مع وزير الدفاع الإيطالي ملفات تعاون مدني وعسكري

‭ ‬بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬امس‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬غويدو‭ ‬كروسيتو،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬ثابت‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬حكومي‭ ‬،وقال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬تناول‭ ‬سير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وسبل‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‮»‬‭.‬‮ ‬

وأبلغ‭ ‬السوداني‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬غويدو‭ ‬كروسيتو‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬زيارةً‭ ‬مرتقبة‭ ‬لوفد‭ ‬عراقي‭ ‬رفيع‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬لبحث‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أبلغت‭ ‬الزمان‭ ‬فانّ‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬سيعاين‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬صفقة‭ ‬سلاح‭ ‬متعددة

‭ ‬الأغراض‭ ‬بينها‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والبحرية

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬وأكد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬جمعه‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬عزمه‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ثم‭ ‬انتقل،‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭.‬‮ ‬‭ ‬‏حيث‭ ‬استقبله‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬ريبر‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي‭.‬‮ ‬

‏وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬فإن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬آجري‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬لقاءات‭ ‬متعددة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬وبحث‭ ‬عددا‭ ‬مكنم‭ ‬الملفات‭ .‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جمال‭ ‬رشيد،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬للتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬بعد‭ ‬دعم‭ ‬روما‭ ‬للشعب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬العراق‭.‬

‮ ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي،‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬جويدو‭ ‬كروستو،‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المياه‭ ‬والبيئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬أطر‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬والإعداد‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وتنسيق‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭.‬