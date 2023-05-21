بغداد تبحث مع عمّان تسهيلات دخول البلدين وترغب بإستمرار مشورة الناتو

بغداد – ابتهال العربي

بحثت بغداد وعمان ،تسهيل اجراءات العمل على منح تأشيرة دخول البلدين ،ضمن اطار توثيق التعاون والتوصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق له، الذي نقل بحضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الرئيس)، من جانبه ، اعرب رشيد عن (شكره للمشاعر الأخوية الطيبة للملك)،

واشار الى (عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين)، وشدد على (أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما)، ولفت الى (ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، مجددا دعم العراق للمملكة)، مشيدا (بخطوة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية)، واكد (أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة)،

بدوره، قدم الفراية (شكره لرئيس الجمهورية وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية على مختلف الصعد)، مجددا (الرغبة الجدية للأردن لتوثيق والتعاون والتواصل المستمر مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين)، وأشار إلى أن (العمل جار على تسهيل منح سمات الدخول بين البلدين).

واتفق الشمري، مع نظيره الأردني في وقت سابق ،على تكثيف التعاون وتبادل المعلومات الامنية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشمري ونظيره الاردني الذي وصل بغداد امس في زيارة رسمية ،بحثا العلاقة الوثيقة والتأريخية بين البلدين)، واثنى الشمري على (الدور الكبير للمملكة الأردنية تجاه العديد من المواقف والقضايا المصيرية)،

بدوره ،أكد الفراية ان (العراق والأردن شعب واحد، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار)، واضاف ان (العراق في حربه ضد عصابات داعش ،لم يدافع عن بلده فقط، بل كان يدافع عن المنطقة والعالم)، واتفق الجانبان على (تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الأمنية وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين). على صعيد متصل ،استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي الناتو في العراق خوسيه أنطونيو.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ودّع بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومستشار رئيس الوزراء والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، القائد السابق للبعثة جيوڤاني أيانوتشي، بعد انتهاء مهامّ عمله)، واشار الى انه (رحب بالقائد الجديد ،وجرى التباحث في مسارات التعاون بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي، في مجالي تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية المحلية)، .وأشاد السوداني (بدور القائد السابق للبعثة، خلال مدة عمله في العراق، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة)، مؤكداً (الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعدّ من أولويات الحكومة في إدارة الملفّ الأمني). من جانبه ، قدَّم القائد السابق لبعثة الناتو شكره (للسوداني على دعمه عمل البعثة، مشيراً إلى إكمال برنامج التعاون مع العراق من خلال القائد الجديد الذي تسنّم مهامّه حديثاً).