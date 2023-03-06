إستحداث دراسة الدكتوراه والماجستير في كليات جامعة ميسان

بغداد تبحث مع الأوربي تطوير الشراكة بمجالات البحث العلمي

المحافظات – مراسلو (الزمان)

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق فيلا فاريولا، تطوير الشراكة في مجالات التعليم الجامعي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العبودي ناقش مع فاريولا والوفد له ، توسيع افاق التعاون وتعزيز الشراكة الدولية بين العراق ودول الاتحاد في ميادين التعليم الجامعي بضمن بيئة التنمية ومجالات البحث العلمي التخصصي).

تجارب ناجحة

واوضح (الوزارة تحرص على تطوير وتحسين التجارب الناجحة في المنطقة الأوربية، فيما يتعلق بمسار بولونيا الذي اعتمد في الجامعات العراقية)، مشيراً الى (اهمية رفد الخبرات الاكاديمية التي تقدمها الدولة والمنظمات لتطوير قطاع التعليم، والتعاون بين الجانبين لتنمية المبادرات والبرامج والمشاريع المشتركة)، واضاف ان (الحكومة تتطلع الى زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوربي ومد الجسور لدعم القطاعات العلمية والأكاديمية بما يمكّن من الارتقاء بالمستويات التعليمية، وتسهيل مشاركة الباحثين والتدريسيين العراقيين في المؤتمرات والورش التي تُقام في دول الاتحاد الاوروبي)، من جهته فاريولا، اكد اهمية التعاون وخلق مساحة جديدة للتعاون فيما يخص اعتماد مسار بولونيا في الجامعات التقنية، معرباً عن استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المسار). وناقش العبودي مع السفيرة الاسترالية، باولا غانلي، توسيع مجالات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك، داعياً الى تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة واستئناف برامج الابتعاث. وذكر البيان ان (الجانبين اتفقا على اهمية توطيد مجالات التعاون والتنسيق بين الجامعات العراقية ونظيراتها الاسترالية، لاسيما ما يتعلق بالبحث العلمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والتخصصات التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة)، ولفت الى (توجه الوزارة وضع دراسة لاستئناف برامج الابتعاث بالتزامن مع إطلاق مشروع ومبادرة ادرس في العراق)، مبيناً ان (الخبرات الدولية ستسهم في تحسين مؤسسات التعليم العالي وتبادل الزيارات العلمية والمنح والزمالات الدراسية والاشراف المشترك)، من جانبها اشارت السفيرة الى (النقاط الإيجابية والقرارات الوزارية المُتخذة خلال المرحلة الجارية للمضي بمسيرة التطوير والتحديث على مستوى بيئة الطالب والهيئات التدريسية والمناهج)، مؤكدة (استعداد بلادها الى التعاون الثنائي مع الجامعات العراقية على صعيد برامج التوأمة ومذكرات التفاهم وتبادل الطلبة). على صعيد متصل، استعرض العبودي مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق، منتصر عقله الزعبي، مجالات التعاون بين جامعات البلدين. وبحسب البيان وقال بيان امس ان (العبودي بحث كيفية الارتقاء على صعيد البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية بعد إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة ادرس في العراق لقبول الطلبة الأجانب في الجامعات العراقية).

داعياً الى (بلورة مناخ متكامل يحقق الإفادة من التجارب التعليمية التي تسهم في تطوير المؤسسات الجامعية، وتطوير مستوى الجودة والاعتماد الأكاديمي وفق المؤشرات والمعايير العالمية)، واعرب الزعبي عن (الاستعداد الكامل لصياغة التفاهمات فيما يخدم تطوير بيئة التعاون في مجال التعليم). الى ذلك، استحدثت جامعة ميسان ثلاثة دراسات للشهادات العليا في كليات الجامعة.

استحداث دكتوراه

وقال مدير اعلام الجامعة، ليث صبار الكعبي لـ (الزمان) امس ان (الاستحداث جاء استناداً الى موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قسم الدراسات العليا، على استحداث دراسات الدكتوراه في تخصصات التربية البدنية وعلوم الرياضة، للعام الدراسي 2024 و2025) واضاف ان (الدراسات الأخرى شملت ماجستير في تخصص وقاية النبات في كلية الزراعة، وطرائق تدريس الرياضيات في كلية التربية الأساسية)، مبيناً ان (رئيس الجامعة، عبد الباسط محسن، اعرب عن تقديره لعمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة والتدريسيين، لجهودهم في وضع خطة علمية محكمة لاستحداث الدراسات).

واتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع محافظ كربلاء، جاسم نصيف الخطابي، على إنشاء مركز إبداع، لإستقطاب الطلبة ذوي المواهب والطاقات المتميزة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير التعليم، نعيم العبودي، اتفق مع الخطابي، على إنشاء مركز الإبداع، لجذب الطلبة ذوي المواهب والطاقات المتميزة، بغية تنمية إمكاناتهم الحسية والعلمية وتطويرها، بما يخدم قطاعات الدولة واهداف التنمية المستدامة، وتطوير العملية العلمية)، وبين ان (الإتفاق جاء في مؤتمر عُقد في المحافظة، بحضور رئيس جامعة كربلاء، باسم خليل السعيدي، وعدد من نواب المحافظة)، واوضح السعدي ان (المشروع يعد احدى ثمار التكامل المؤسسي، لرعاية متطلبات التنمية وفق احتياجات الدولة والمجتمع). في السياق ذاته، اجتمع وزير التعليم مع جامعة كربلاء لوضع خطة واهداف الوزارة تتجسد بتطوير بيئة البحث العلمي والإفادة من مخرجاتها وتوظيفها وفق ما يحتاج إليه المجتمع، وناقش مع عمداء كليات مختلفة بالجامعة، تشخيص متطلبات الحالة العلمية، موجهاً ببلورة التوصيات المناسبة بشأنها).

وفي النجف، انطلقت فعاليات المؤتمر السادس لكلية التربية، في جامعة الكوفة، عن الشباب العراقي في منظور الجامعة. واقيم مؤتمر الشباب تحت شعار لنعمل على إعداد شاب واع لمستقبل واعد ، بالتعاون مع شركة طريق الأفق السياحية، بحضور رئيس الجامعة ياسر لفتة حسون ، وعميد الكلية سيروان عبد الزهرة الجنابي، وشخصيات اكاديمية ودينية)، واوضح الجنابي في كلمة تابعتها (الزمان) امس ان (ان الشباب يمثّل قضية حسّاسة، لاسيما في الوقت الجاري، كونه يتعلق بالإبداع والتميز واستثمار الطاقة)، مؤكداً ان (المؤتمر جاء لمعالجة قضايا ومشكلات الشباب، ومواجهة التحديات التي تواجههم، والتعرف الى الحاجات النفسية والإجتماعية والثقافية للشاب العراقي)، واشار الى (قيمة واهمية شريحة الشباب وتعزيز مكانتهم بالجامعات والمجتمع بصورة عامة، فضلاً عن اظهار نقاط قوتهم ودعمهم عبر مناقشة التجارب الشبابية الناجحة على المستوى المحلي والدولي)، واضاف ان (المؤتمرات العلمية والمجتمعية تبحث المحور الديني والسياسي والفكري، والنفسي والتربوي والأدبي والقانوني والصحي والإعلامي)، وخرج المؤتمر بتوصيات اهمها (دعم البحوث العلمية التي تعنى بحل مشكلات الشباب على المستوى المحلي والدولي ، وتبادل الخبرات بين مختلف النخب الدينية والحكومية والثقافية التي تُعنى بالشباب وتنميتهم). من جهة اخرى، اجرت الفرق المختصة، في مديرية بيئة ذي قار، شعبة الوقاية من الإشعاع، مسحاً إشعاعياً، لساحات تجميع الحديد المستخدم مايسمى بالسكراب.

واوضح مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، في المحافظة، صباح الحسيني، في تصريح لـ (الزمان) ان (الفريق الفني التابع الى المديرية، اجرى العديد من الزيارات لساحات تجميع الســكراب، بمختلف انواعه من سيارات ومكائن،)، واشار الى انه (اكمل المسوحات الإشعاعية المتكاملة عبر اجهزة الفحص الإشعاعي المحمولة).

مؤكداً ان (نتائج المسوحات اثبتت عدم وجود اية مؤشرات للتلوث الإشعاعي)، واضاف ان (هذه الإجراءات احدى مهام مراكز الوقاية التنفيذية، للحماية من المواد الإشعاعية، في مديريات بيئة المحافظات، بغية التأكد من السلامة، والحفاظ على المؤسسات والمواطنين من الأوبئة).