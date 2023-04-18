بغداد تباشر أعمال الصب الكونكريتي لمدخل بغداد الموصل

بغداد – قصي منذر

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا ،المباشرة بأعمال الإكساء بالصب الكونكريتي لمدخل بغداد الموصل باستخدام الفارشة المتطورة.

وقال المحافظ خلال متابعة اعمال تطوير المدخل في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية مستمرة بمشاريع تطوير المدخل وبوتيرة انجاز متصاعدة، اذ تم المباشرة بأعمال صب الكونكريت لممر الاياب باتجاه بغداد بالصب الكونكريتي باستخدام الفارشة المتطورة بطول 33 كيلومترا للحفاظ على الطريق من الحمولات العالية).

واشار الى ان (المشروع شهد جهداً خدمياً استثنائياً بعد التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمشاركة نحو 140 آلية في المدخل الشمالي للعاصمة، فضلاً عن التعاون المثمر من قبل الجهات الحكومية المعنية برفع التعارضات والمعوقات عن انجاز اعمال صيانة وتطوير المدخل).

توسعة الطريق

مشيرا الى ان (الأعمال ايضاً شملت قشط ممر الذهاب باتجاه الموصل، وتوسعة الجوانب لممري الطريق بعد منطقة المشاهدة إلى نهاية الطريق حدود ناحية العبايجي، فضلاً عن رفع أعمدة الإنارة في الجزرة الوسطية التي تتعارض مع الأعمال المنفذة، كذلك إكمال أعمال التحويلة المرورية النظامية المؤقتة لممر الإياب باتجاه بغداد).

وفي تطور ، افاد العطا بغلق الدعوات الخاصة بمشاريع مجاري في مناطق الأطراف. واوضح إن (قسم العقود أغلق الدعوات المباشرة الخاصة بمشاريع مجاري قضاءي أبي غريب والراشدية ونواحي النهروان وسبع البور والوحدة)، مشيرا الى (إحالة المشاريع المذكورة إلى الشركات المعنية بالتنفيذ بعد استكمال إجراءات فتح العطاءات وتحليلها)، وأضاف إن (مشروع الصرف الصحي في قضاء أبي غريب صُمِمَ بطاقة تصميمية 41.754 متر مكعب ، وتبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 370 كيلومتراً، ويضم 9 محطات مشتركة ومعالجة مركزية، يخدم أكثر 246 ألف نسمة لسنة الهدف).

مبينا ان (مشروع الصرف الصحي في ناحية النهروان، صُمِمَ بطاقة 67.586 متر مكعب باليوم، تبلغ فيه أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 175 كيلومتراً، ويضم 3 محطات مشتركة مع معالجة مركزية، يخدم 157 ألف نسمة لسنة الهدف)، مؤكدا أن (مشروع الصرف الصحي لناحية سبع البور، سيتم تنفيذه بطاقة تصميمية 44.873 متر مكعب باليوم، وتبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 286 كيلومتراً، ويضم 4 محطات مشتركة مع معالجة مركزية يخدم 136 ألف نسمة في سنة الهدف).

واستطرد بالقول ان (مشروع مجاري ناحية الوحدة صُمِمَ بطاقة 48000 متر مكعب باليوم، تبلغ فيه أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 151 كيلومتراً، ويضم 5 محطات مشتركة مع معالجة مركزية، يخدم نحو 147 ألف نسمة)، ولفت الى ان (مشروع المجاري لقضاء الراشدية صُمِمَ بطاقة 13000 متر مكعب باليوم، تبلغ فيه أطوال شبكات الصرف الصحي والأمطار 31 كيلومتراً، ويضم 5 محطات مشتركة مع معالجة مركزية، يخدم نحو 48 ألف نسمة).