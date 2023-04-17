السوداني يبحث مع وفد ياباني تطوير البنى التحتية

بغداد تؤيّد وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الأوكرانية

بغداد – ابتهال العربي

وصف وزير الخارجية فؤاد حسين، أن زيارة نظيره الاوكراني دميترو كوليبا الى بغداد ، بالمهمة والعالم ينظر الى معالمها.ورحب حسين خلال مؤتمر تابعته (الزمان) امس (بزيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد)، واضاف ان (أوكرانيا دولة زراعية وصناعية مهمة ونؤكد استمرار العلاقات معها)، واشار الى ان (العراق مع وقف إطلاق النار بشأن الحرب الأوكرانية)، مبيناً أن (العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل في ما يتعلق بالحرب الجارية)، مؤكدا ان (اللقاء بحث كيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها، فضلاً عن مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأبعاد الحرب الاقتصادية)، واستطرد بالقول ان (زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد مهمة والعالم ينظر إلى معالمها). من جانبه ،أكد كوليبا أن (زيارته إلى بغداد تعبِّر عن تطور العلاقات بين البلدين)، واشار الى أن (علاقتنا مع العراق في تطور دائم). ووصل كوليبا الى بغداد امس ،حيث سلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث وعدد من المسؤولين لبحث التعاون بين البلدين. فيما جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اهتمام الحكومة بالعلاقات المتميزة مع اليابان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (السوداني، استقبل السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، يرافقه المدير المفوض لشركة تويوتا في العراق يوتاكي ايزاكي ورئيس شركة سوميتومو في الشرق الأوسط هاجيمي موري،حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والتنموية كافة)، وأكد السوداني (اهتمام الحكومة بالعلاقات المتميزة بين العراق واليابان، والتوجه نحو الإفادة من خبرات الشركات اليابانية وممارساتها بمجال تطوير البُنى التحتية في العراق، وتوسعة رقعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتطويرها)، معرباً عن (تطلع العراق إلى تعزيز تجربة التدريب والتأهيل للقطاعات العراقية، بالتعاون مع المؤسسات والشركات اليابانية من أجل اكتساب الخبرة، وفتح فرص الاستثمار أمامها)، وأوضح السوداني أن (البرنامج الحكومي يعوّل على دور القطّاع الخاص ودعمه من أجل تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص العمل)، مشسرا الى ان (الشراكة مع الجهات اليابانية، ستكون ركناً إيجابياً في تحقيق هذه التطلّعات)، من جانبه، أكد ماتسوموتو (رغبة بلاده والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى فيها، في تعزيز التعاون المشترك وتوسعة التبادل مع العراق في مختلف المجالات). على صعيد متصل ،بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين مع السفير الياباني، ملف دعم إعادة الاستقرار في مناطق العودة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (جابرو بحثت مع السفير ، عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن المساهمة في دعم إعادة الاستقرار في مناطق العودة، لاسيما قضاء سنجار، وتوفير سبل تشجيع النازحين على العودة الطوعية الى مناطقهم الاصلية وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم).