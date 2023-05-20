بغداد تؤكّد الإلتزام بإتفاق أوبك وخفض الإنتاج الطوعي للنفط

بغداد – قصي منذر

اكد وزير النفط حيان عبد الغني، التزام العراق بخفض الإنتاج الطوعي للنفط وباتفاق أوب ابلاس حتى نهاية العام الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عبد الغني تلقى اتصالا من نظيره الروسي أليكساندر نوفاك أكدا أهمية العمل الجماعي والتعاون والتضامن المشترك ، للدول المنتجة للنفط أوبك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، واستقرار أسواق النفط العالمية)، واشار الى ان (الطرفين جددا الالتزام بأتفاق أوبك بلاس وبخفض الإنتاج الطوعي الى نهاية العام الجاري)، وتابع البيان أنه (جرى استعراض العلاقات بين البلدين ، وسبل تعزيزها وتطويرها ، ولاسيما في قطاع النفط والطاقة، الى جانب بحث تطورات الأسواق النفطية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي). وانجزت الوزارة ، حفر بئر نفطية جديدة بعمق 3265 مترا في حقل مجنون. وقال البيان أن (الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية 150 ام جي بعمق 3265 مترا)، واشار الى ان (ذلك يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط البصرة لحفر 43 بئرا نفطية في حقل مجنون النفطي ، وهي البئر الثانية والعشرون الذي تنجزه الشركة ضمن هذا العقد).

خام ثقيل

واستطرد بالقول ان (عمليات الحفر باستخدام تمت جهاز الحفر 56 اي دي سي ذي القدرة الحصانية الفين ، وهو من الأجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة). وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له اول امس الجمعة، على انخفاض بلغ 6 سنتات ليصل الى 72.03 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.29 دولار، بما يعادل 1.82 بالمئة. فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 6 سنتات ليصل الى 75.18 دولارا، إلا أنه سجل أيضا مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.29 دولار أو ما يعادل 1.75 بالمئة، أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له على انخفاض بمقدار 28 سنتا ليصل الى 75.58 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.41 دولار او ما يعادل 1.9 بالمئة. وارتفعت أسعار النفط، بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في اليوم السابق مع تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً، أو واحد بالمئة إلى 76.59 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً، أو 0.9 بالمئة إلى 72.48 دولاراً. وقال خبير الأسواق في آي.جي، يب يون رونج (أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة). وكان رئيسا الولايات المتحدة جو بايدن ومجلس النواب كيفن مكارثي قد جددا الأسبوع الجاري عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات جديدة.