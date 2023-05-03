بغداد تأمل التوصل لاتفاق مع إربيل بشأن تصدير النفط

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

أعرب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬قريبا‭ ‬يتيح‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬الخام‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬بعد‭ ‬انقطاعه‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬قانوني‭ ‬قديم‭.‬

كان‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬إجراءات‭ ‬تحكيم‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لدى‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬استيراد‭ ‬أنقرة‭ ‬النفط‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بدون‭ ‬موافقة‭ ‬السلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

وأصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قرارها‭ ‬لصالح‭ ‬بغداد‭ ‬وألزمت‭ ‬تركيا‭ ‬بدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬للدولة‭ ‬العراقية‭.‬‮ ‬

وقاد‭ ‬ذلك‭ ‬أنقرة‭ ‬لوقف‭ ‬واردات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أبرمت‭ ‬بغداد‭ ‬وسلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬اتفاقا‭ ‬‮«‬موقتا‮»‬‭ ‬لتسوية‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬الخلافية‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬تصدير‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المسائل‭ ‬ظلت‭ ‬عالقة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬حيان‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬للاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الإقليم‭… ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬أو‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬تقدير‭ ‬سنتوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬بخصوص‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤشرات‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬بحث‭ ‬عراقية،‭ ‬أشار‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬للأنابيب‮»‬‭ ‬لتلافي‭ ‬التسربات‭ ‬النفطية‭ ‬المحتملة‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

حسب‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬المعلن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬فإن‭ ‬مبيعات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‭ (‬سومو‭)‬،‭ ‬وليس‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬السلطات‭ ‬الكردية‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إيداع‭ ‬عائدات‭ ‬الصادرات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تديره‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬وتشرف‭ ‬عليه‭ ‬بغداد‭.‬

متجاهلة‭ ‬معارضة‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬صدرت‭ ‬سلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا‭ ‬عبر‭ ‬تركيا،‭ ‬ودفعت‭ ‬لأنقرة‭ ‬رسوم‭ ‬عبور‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬العادي‭.‬

النفط‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬العائدات‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبغداد‭ ‬وإربيل‭.‬‮ ‬

والعراق‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك‭ ‬إنتاجا‭ ‬ويُصدّر‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬3،3‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬الخام‭ ‬يوميا‭. ‬ويمثل‭ ‬النفط‭ ‬90‭%‬‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬البلد‭.‬