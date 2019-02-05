قرية دجلة السياحية تفعّل الحركة الإستثمارية للقطاع الترفيهي

بغداد: إستحداث خط إنتاجي جديد في مشروع مياه اللؤلؤة

بغداد – الزمان

من أجل تنويع مصادر الإقتصاد الوطني وتشجيع المشاريع الصناعية الإستثمارية في القطاع الخاص , تسعى هيئة إستثمار بغداد الى إيلاء هذا القطاع إهتماماً خاصاً، وتتابع ملاكاتها الهندسية سير العمل في المشاريع الصناعية المنجزة وغير المنجزة تحت إشراف مباشر من قبل رئيسها المهندس شاكر الزاملي. وقال بيان تلقته الزمان امس ان مشروع مياه اللؤلؤة من المشاريع الصناعية المنجزة وفق أحدث معايير الجودة والمقاييس الصحية العالمية المتبعة وبكافة مواصفات سلامة وحماية المستهلك . وقد أضافت شركة بريق اللؤلؤ لتنقية وتعبئة المياه المحدودة المستثمرة للمشروع خطاً إنتاجاً جديداً متكاملاً للعصائر والمشروبات الغازية ليصبح مشروع تنقية وتعبئة المياه وإنتاج العصائر والمشروبات الغازية وهو خط مكمل وملحق بها وسيتم إعتماد نفس آلية العمل في معمل المياه الخاص في الشركة. واضاف أن المشروع المقام في منطقة العامرية وعلى مساحة 41 دونما يتكون من خطين الأول منه تبلغ طاقته الانتاجية 750 الف لتر يومياً بعبوات مختلفة أما الخط الثاني فتبلغ طاقته الإنتاجية 40 الف عبوة في الساعة . هذا وسيعمل التوسع والتطور الذي شهده المشروع في زيادة فرص العمل فيه وهو ماتسعى اليه هيئة إستثمار بغداد في تأمين فرص عمل مختلفة.

زيادة مشاريع

وتستمر الملاكات الهندسية والفنية في هيئة إستثمار بغداد بزيارتها للمشاريع الإستثمارية بإشراف مباشر من الزاملي حيث أشرت خلال زيارتها مؤخراً لمشروع قرية دجلة السياحي الذي تنفذه شركة التعمير العصرية للمقاولات العامة المحدودة تصاعد نسب الإنجاز للأعمال فيه والتي قسمت الى جزأين الأول منها الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي و معظم أعمال الواجهات الرئيسية وتم الإنتهاء من تثبيت الهياكل المعدنية للزجاج وجميع أعمال التأسيسات الصحية والميكانيكية والكهربائية ونصب السلالم الكهربائية ، واكد البيان ان الشركة بدأت بأعمال السقوف الثانوية للمدخل والقاعات الخاصة بالمطاعم وأكملت جميع أعمال التأسيسات الخاصة بالمسبح والمرافق الصحية المرتبطة به والعمل جاري في أعمال صالة الألعاب الرياضية المطلة على المسبح أما الجزء الثاني فيتضمن أعمال الساحات الخارجية إذ تم الإنتهاء من نصب المولدات الخارجية وبناء غرفة المحولات الكهربائية وأعمال التأسيسات الكهربائية والصحية للجلسات الخارجية والعمل حالًياً جاري في تثبيت الأرضيات فضلاً عن أعمال نصب النافورات الراقصة وتأهيل منطقة الضفة من خلال تدعيمها بأعمدة وهيكل حديدي وإكمال أعمال غرفة السيطرة الخارجية للنافورة الراقصة بنسبة 100 بالمئة. واشار البيان الى ان هذا وما زال العمل جاري في إنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق خاص بالمشروع حيث تم الوصول الى الطابق الثالث من أعمال الهيكل الكونكريتي . وتعتبر هذه القرية أحد المشاريع الرائدة والعصرية في العاصمة والتي تتكون من ثلاث فعاليات رئيسة المسبح المغلق ، المطاعم والمراكز الترفيهية ذات الجودة العالية ، الجلسات الخارجية على نهر دجلة حيث اعتمدت الشركة المنفذة للمشروع بتصاميها على شركات رصينة لتقديم أساليب حديثة تتناسب مع موقعه المميز الذي يوفر لرواد القرية المتنفس الترفيهي المتكامل . يذكر أن المشروع يقع في منطقة العرصات / تقاطع المسبح على مساحة تزيد عن 6 الاف متر مربع بواقع ثلاثة طوابق ويضم ايضاً مرسى للزوارق وقاعة للحفلات ومحال تجارية وقاعة للمؤتمرات ومركز رياضي وساونا وصالة ألعاب ألكترونية وأخرى رياضية ومنصات ومساحات خضر فضلاً عن الميزة الأساسية للمشـــــروع المتمثلة بالنافورة الراقصة وسط نهر دجلة ذات إرتفاع 35 م، ومن المؤمل إفتتاحه قريباً مما سيعمل على تنشيط وتفعيل حركة الإستثمار التي تحتـــــــــاجها العاصمة.