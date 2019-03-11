بغداد‭ ‬تنشر‭ ‬الاعترافات‭ ‬الأولى‭ ‬لدواعش‭ ‬فرنسيين‭ ‬تسلمتهم‭ ‬من‭ ‬سوريا

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬اعترافات‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬تسلمهم‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬مسار‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬الإعدام‭. ‬وطرق‭ ‬تجنيدهم‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬و‭ ‬وسائل‭ ‬سفرهم‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬وبينهم‭ ‬جندي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬تونسية‭ ‬ومولود‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تنشر‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬اعترافات‭ ‬القيادات‭ ‬العراقية‭ ‬والسورية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ .‬

وهذه‭ ‬«الاعترافات»‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقات‭ ‬أجراها‭ ‬محققون‭ ‬عراقيون،‭ ‬نشرها‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬رغم‭ ‬تنديد‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بعمليات‭ ‬تعذيب‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التحقيق‭ ‬ومحاكمات‭ ‬جائرة‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬القدر‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المعلومات،‭ ‬هو‭ ‬فرنسي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاما،‭ ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬المجلس‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬بيانه‭.‬

لكن‭ ‬البيان‭ ‬يشير‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اعتنق‭ ‬الإسلام‭ ‬وكان‭ ‬مقيما‭ ‬في‭ ‬فيجاك،‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اعتقاله‭ ‬مع‭ ‬أخيه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ونهاية‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬أعلنت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬أنها‭ ‬اعتقلت‭ ‬كيفن‭ ‬غونو‭ ‬(33‭ ‬عاما)‭ ‬وأخاه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬توماس‭ ‬كولانج‭ ‬(31‭ ‬عاما)،‭ ‬اللذين‭ ‬يتحدران‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭. ‬وابلغ‭ ‬الموقوف‭ ‬محققيه‭ ‬أن‭ ‬أخاه‭ ‬ووالدته‭ ‬وزوجته،‭ ‬اعتقلوا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

‭- ‬فيديوهات‭ ‬للتجنيد‭ -‬

يروي‭ ‬الجهادي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬سائق‭ ‬شاحنة‭ ‬بحسب‭ ‬اعترافاته‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق،‭ ‬أنه‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لدراسة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬على‭ ‬صديق‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬كفيلا‭ ‬بتجنيده‭. ‬ويقول‭ ‬«كان‭ ‬يريد‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬للقتال‭ ‬هناك،‭ ‬وبدأ‭ ‬بإقناعي‭ ‬وعرض‭ ‬عليّ‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬للقتال»‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬ذلك،‭ ‬دخل‭ ‬هذا‭ ‬الجهادي‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬عبر‭ ‬تركيا،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬جميع‭ ‬الجهاديين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المذكورين‭ ‬في‭ ‬البيان‭. ‬وبعدها،‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬«جبهة‭ ‬النصرة»‭ ‬وعمل‭ ‬مترجما‭ ‬ومدرسا‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الأجانب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبايع‭ ‬«الخليفة»‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭.‬

وحمل‭ ‬هذا‭ ‬الجهادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السلاح‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬بغرب‭ ‬سوريا‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وهذا‭ ‬المسار‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬سلكه‭ ‬جهادي‭ ‬فرنسي‭ ‬آخر،‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬«فرنسي‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬جزائرية‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما،‭ ‬ودرس‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬الفرنسية»‭.‬

وفيما‭ ‬تحاول‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجهاديين،‭ ‬أوضح‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجهاديين‭ ‬هشام‭ ‬الهاشمي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬«ليس‭ ‬بينهم‭ ‬قياديون‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لكنهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬كنزا‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الهيئات‭ ‬الخارجية‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬أوروبا»‭.‬

أكد‭ ‬الجهادي‭ ‬الأخير‭ ‬للقضاة‭ ‬العراقيين‭ ‬إنه‭ ‬قرر‭ ‬الالتحاق‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬«من‭ ‬خلال‭ ‬المواقع‭ ‬وشبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمقاطع‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصور‭ ‬للقتال‭ ‬هناك»‭. ‬وتقدم‭ ‬المحاكم‭ ‬العراقية‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صاحبة‭ ‬اختصاص‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬مروا‭ ‬بأرضها،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬تم‭ ‬اعتقالهم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ويسمح‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقي‭ ‬بتوجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬أشخاص‭ ‬غير‭ ‬متورطين‭ ‬بأعمال‭ ‬عنف،‭ ‬لكن‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬تقديمهم‭ ‬مساعدة‭ ‬للجهاديين‭. ‬وينص‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬الى‭ ‬الجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬حتى‭ ‬لغير‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قتالية‭.‬

‭-‬‮»‬خشية‭ ‬من‭ ‬الجواسيس‮»‬‭-‬

يوضح‭ ‬بيان‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬(13‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية،‭ ‬و14‭ ‬بحسب‭ ‬القضاء)،‭ ‬تزوجوا‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بعضهم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬زوجة،‭ ‬وأنجبوا‭ ‬أطفالا‭.‬

وبين‭ ‬هؤلاء‭ ‬أيضا‭ ‬فرنسي‭ ‬آخر‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬نقل‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬«فرنسي‭ ‬ذو‭ ‬أصول‭ ‬تونسية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬كان‭ ‬جنديا‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬بلاده‭ ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تولوز‭ ‬بجنوب‭ ‬فرنسا»‭.‬

وتولوز‭ ‬هي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها‭ ‬الأخوان‭ ‬فابيان‭ ‬وميشال‭ ‬كلان،‭ ‬اللذين‭ ‬أعلنا‭ ‬مسؤوليتهما‭ ‬عن‭ ‬اعتداءات‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2015،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬130‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الجهادي‭ ‬أنه‭ ‬التحق‭ ‬بصفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الفرنسي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2000‭ ‬و2010،‭ ‬«وخلالها‭ ‬كلفت‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أفغانستان‭ ‬عام‭ ‬2009»‭.‬

ويضيف‭ ‬أن‭ ‬انتماءه‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬عوته‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬وانتهاء‭ ‬مدة‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الفرنسي‭ ‬«رغبة‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬للعيش»‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬اعترافاته‭ ‬أنه‭ ‬«من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وعن‭ ‬مواقع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬بلجيكا‭ ‬وتعرفت‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بدوره‭ ‬بتشجيعي‭ ‬على‭ ‬الانتماء»‭.‬

واوضح‭ ‬الجهادي‭ ‬أنه‭ ‬انتقل‭ ‬من‭ ‬بلجيكا‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬تزوج‭ ‬«إحدى‭ ‬الفتيات‭ ‬التي‭ ‬تعرفت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬ترغب‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬سوريا»‭.‬

ويشير‭ ‬هذا‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬انخرط‭ ‬«في‭ ‬دورتين‭ ‬شرعية‭ ‬وعسكرية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬حلب،‭ ‬وانتقلت‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ورددت‭ ‬البيعة‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬داعش‭ ‬كان‭ ‬مرتدياً‭ ‬قناعا»،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬«القادة‭ ‬كانوا‭ ‬يخشون‭ ‬الكشف‭ ‬أو‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم‭ ‬أمام‭ ‬المقاتلين‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأجانب،‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مجندين‭ ‬لأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬أو‭ ‬يكونوا‭ ‬جواسيس»‭.‬

وسبق‭ ‬للعراق‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬جهاديين‭ ‬فرنسيين‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬أكد‭ ‬أحدهم‭ ‬أنه‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬فيما‭ ‬صدرت‭ ‬أحكام‭ ‬إعدام‭ ‬بحق‭ ‬مئات‭ ‬الأجانب‭.‬