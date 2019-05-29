بغداد‭ ‬تسلم‭ ‬أنقرة‭ ‬188‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الدواعش‭ ‬الأتراك

داعشي‭ ‬فرنسي‭ ‬للقاضي‭: ‬أخي‭ ‬فجّر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬طريبيل

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

رحلت‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬الأربعاء‭ ‬188‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الأتراك،‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بشبهة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭ ‬القاضي‭ ‬عبد‭ ‬الستار‭ ‬بيرقدار‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬«محكمة‭ ‬التحقيق‭ ‬المركزية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬الإرهاب‭ ‬والمتهمين‭ ‬الأجانب‭ ‬سلّمت‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬188‭ ‬طفلا‭ ‬خلفهم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬العراق»‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬كانوا‭ ‬«دينوا‭ ‬بتهم‭ ‬تجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬ونفاد‭ ‬فترة‭ ‬الإقامة‭ ‬وانتهت‭ ‬فترة‭ ‬محكوميتهم»،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«عملية‭ ‬التسليم‭ ‬جرت‭ ‬بإشراف‭ ‬القضاء‭ ‬الذي‭ ‬رافقهم‭ ‬حتى‭ ‬ركوب‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقلهم‭ ‬الى‭ ‬بلادهم»‭. ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬أيار/مايو‭ ‬الحالي،‭ ‬استعادت‭ ‬طاجيكستان‭ ‬84‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مواطنيها‭ ‬المدانين‭ ‬لانتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬–الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عشرات‭ ‬الأطفال‭ ‬الروس‭ ‬الذي‭ ‬رحلوا‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬أيضا‭. ‬وكانت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬قد‭ ‬استعادتا‭ ‬أيضا‭ ‬أطفالا‭ ‬ولدوا‭ ‬لأمهات‭ ‬محكومات‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أيضا‭.‬

ولا‭ ‬يسمح‭ ‬القانون‭ ‬العراقي‭ ‬للنساء‭ ‬المحكومات،‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بأطفالهن‭ ‬بعد‭ ‬بلوغهم‭ ‬سن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وحكم‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬vhuad‭ ‬أجنبي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬بأحكام‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬والإعدام‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬–الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وبين‭ ‬هؤلاء،‭ ‬مدانات‭ ‬معظمهن‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬آسيوية‭ ‬وجمهوريات‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭.‬

في‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬متصلة‭ ‬بالارهاب‭ ‬ايضاً‭ ‬،أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الأربعاء‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬سابع‭ ‬فرنسي‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭. ‬والمدان‭ ‬هو‭ ‬ياسين‭ ‬صقم‭ ‬(29‭ ‬عاما)‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬لونيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا،‭ ‬وأحد‭ ‬أشهر‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الذي‭ ‬تسلمه‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬صقم‭ ‬للقاضي‭ ‬الأربعاء‭ ‬«في‭ ‬فرنسا،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬مهتما‭ ‬بأي‭ ‬شيء،‭ ‬لا‭ ‬بفلسطين‭ ‬ولا‭ ‬بالعراق،‭ ‬ولا‭ ‬بالحرب‭. ‬كنت‭ ‬أفكر‭ ‬فقط‭ ‬كيف‭ ‬أكسب‭ ‬المال»‭. ‬وأقر‭ ‬الجهادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬بأنه‭ ‬بايع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وكان‭ ‬يتقاضى‭ ‬«راتبا‭ ‬شهريا‭ ‬قدره‭ ‬70‭ ‬دولارا»،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ندمه‭ ‬بالقول‭ ‬«أعتذر‭ ‬للدولة‭ ‬العراقية‭ ‬وللضحايا»‭. ‬غادر‭ ‬صقم‭ ‬فرنسا‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وصدرت‭ ‬بحقه‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016‭ . ‬نشر‭ ‬صوراً‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬أسلحة،‭ ‬ونفذ‭ ‬شقيقه‭ ‬كريم‭ ‬هجوما‭ ‬انتحاريا‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬طريبيل‭ ‬الحدودي،‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬بحسب‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬