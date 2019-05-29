بغداد‭ ‬تسلم‭ ‬أنقرة‭ ‬188‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الدواعش‭ ‬الأتراك

داعشي فرنسي للقاضي: أخي فجّر نفسه في طريبيل
بغداد – الزمان
رحلت بغداد إلى أنقرة الأربعاء 188 طفلا من أبناء عناصر داعش الأتراك، كانوا محتجزين في العراق بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش بحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى. ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار قوله إن «محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق».
وأضاف البيان أن هؤلاء كانوا «دينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم»، لافتا إلى أن «عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم». وفي بداية أيار/مايو الحالي، استعادت طاجيكستان 84 طفلا من أبناء مواطنيها المدانين لانتمائهم إلى تنظيم داعش –الدولة الإسلامية في العراق، على غرار عشرات الأطفال الروس الذي رحلوا إلى بلادهم أيضا. وكانت كل من ألمانيا وفرنسا قد استعادتا أيضا أطفالا ولدوا لأمهات محكومات بالسجن في العراق أيضا.
ولا يسمح القانون العراقي للنساء المحكومات، بالاحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن ثلاث سنوات.
وحكم العراق على أكثر من 500 vhuad أجنبي منذ بداية العام 2018، بأحكام تراوح بين السجن المؤبد والإعدام بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش –الدولة الإسلامية.
وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
في ناحية اخرى متصلة بالارهاب ايضاً ،أصدرت محكمة في بغداد الأربعاء حكما بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس في المحكمة. والمدان هو ياسين صقم (29 عاما) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الجهاديين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. وقال صقم للقاضي الأربعاء «في فرنسا، لم أكن مهتما بأي شيء، لا بفلسطين ولا بالعراق، ولا بالحرب. كنت أفكر فقط كيف أكسب المال». وأقر الجهادي الفرنسي بأنه بايع تنظيم الدولة الإسلامية وكان يتقاضى «راتبا شهريا قدره 70 دولارا»، معربا عن ندمه بالقول «أعتذر للدولة العراقية وللضحايا». غادر صقم فرنسا نهاية العام 2014 للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي منذ العام 2016 . نشر صوراً وهو يحمل أسلحة، ونفذ شقيقه كريم هجوما انتحاريا على معبر طريبيل الحدودي، بين العراق والأردن في العام 2015، بحسب مركز تحليل الإرهاب في باريس.