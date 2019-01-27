بغداد‭ ‬تستدعي‭ ‬سفير‭ ‬تركيا‭ ‬احتجاجاً‭ ‬بعد‭ ‬احداث‭ ‬دهوك

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بغداد‭ ‬‭- ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬ستستدعي‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬لدى‭ ‬بغداد،‭ ‬غداة‭ ‬احتجاجات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭.‬

واقتحم‭ ‬محتجون‭ ‬أكراد‭ ‬السبت‭ ‬مقرا‭ ‬عسكريا‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬بشمال‭ ‬العراق،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬اشتباكات،‭ ‬بعدما‭ ‬هاجم‭ ‬متظاهرون‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭  ‬واحرقوا‭ ‬مركباتها‭ ‬التي‭ ‬يتهمونها‭ ‬بقتل‭ ‬أربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬خلال‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مؤخرا‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭  ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬يصب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬هناك‭ . ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرها‭ ‬ناشطون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬متظاهرين‭ ‬يضرمون‭ ‬النار‭ ‬بآليات‭ ‬عسكرية‭ ‬تركية‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬تدين‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬نيران‭ ‬أسلحتها‭ ‬على‭ ‬مواطنينا‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬شيلاديزي،‭ ‬ومجمع‭ ‬سبريي‭ ‬ضمن‭ ‬قضاء‭ ‬العماديّة،‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬لسقوط‭ ‬ضحية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬أعقبه‭ ‬قيام‭ ‬الطيران‭ ‬العسكريِ‭ ‬التركي‭ ‬بالتحليق‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬مُنخفِضة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بالذعر‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ستقوم‭ ‬باستدعاء‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬لدى‭ ‬بغداد،‭ ‬وتسلمه‭ ‬مذكرة‭ ‬احتجاج‭ ‬حول‭ ‬الحادث‭ ‬والمطالبة‭ ‬بعدم‭ ‬تكراره‭. ‬وفي‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬استدعت‭ ‬بغداد‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬المتكررة‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭. ‬ودانت‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬واعتبرتها‭ ‬انتهاكا‭ ‬لسيادتها‭. ‬وتؤكد‭ ‬تركيا‭ ‬مرارا‭ ‬مشروعية‭ ‬غاراتها‭ ‬لاستهداف‭ ‬مخابئ‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬1984‭ ‬تمردا‭ ‬ضد‭ ‬أنقرة،‭ ‬وتصنفه‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭.‬

واتهمت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تحريضهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬جزئية‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية‭.‬

والأحد،‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬للصحافيين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬التركي‭ ‬يشن‭ ‬عمليات‭ ‬ناجحة‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الإرهابية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬القلق‭ ‬بسبب‭ ‬تلك‭ ‬الضربات،‭ ‬يحرض‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأكد‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكردي‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬أكد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬سيتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضرورية‭.‬

وتابع‭ ‬أبلغناهم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ألا‭ ‬يسمحوا‭ ‬بتحريض‭ ‬مماثل‭.‬

وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬استيائنا‭ ‬وحزننا‭ ‬للخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والإصابات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحداثا‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شيلادزي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

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