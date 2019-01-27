بغداد‭ ‬تستدعي‭ ‬سفير‭ ‬تركيا‭ ‬احتجاجاً‭ ‬بعد‭ ‬احداث‭ ‬دهوك

بغداد‭ ‬‭- ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬ستستدعي‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬لدى‭ ‬بغداد،‭ ‬غداة‭ ‬احتجاجات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬بنيران‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭.‬

واقتحم‭ ‬محتجون‭ ‬أكراد‭ ‬السبت‭ ‬مقرا‭ ‬عسكريا‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬بشمال‭ ‬العراق،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬اشتباكات،‭ ‬بعدما‭ ‬هاجم‭ ‬متظاهرون‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬واحرقوا‭ ‬مركباتها‭ ‬التي‭ ‬يتهمونها‭ ‬بقتل‭ ‬أربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬خلال‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مؤخرا‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬يصب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬هناك‭ . ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرها‭ ‬ناشطون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬متظاهرين‭ ‬يضرمون‭ ‬النار‭ ‬بآليات‭ ‬عسكرية‭ ‬تركية‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬“تدين‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬نيران‭ ‬أسلحتها‭ ‬على‭ ‬مواطنينا‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬شيلاديزي،‭ ‬ومجمع‭ ‬سبريي‭ ‬ضمن‭ ‬قضاء‭ ‬العماديّة،‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬لسقوط‭ ‬ضحية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى”‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬أعقبه‭ ‬“قيام‭ ‬الطيران‭ ‬العسكريِ‭ ‬التركي‭ ‬بالتحليق‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬مُنخفِضة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بالذعر‭ ‬بين‭ ‬المواطنين”‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬“وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ستقوم‭ ‬باستدعاء‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬لدى‭ ‬بغداد،‭ ‬وتسلمه‭ ‬مذكرة‭ ‬احتجاج‭ ‬حول‭ ‬الحادث‭ ‬والمطالبة‭ ‬بعدم‭ ‬تكراره”‭. ‬وفي‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬استدعت‭ ‬بغداد‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬“المتكررة”‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭. ‬ودانت‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬واعتبرتها‭ ‬“انتهاكا‭ ‬لسيادتها”‭. ‬وتؤكد‭ ‬تركيا‭ ‬مرارا‭ ‬مشروعية‭ ‬غاراتها‭ ‬لاستهداف‭ ‬مخابئ‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬1984‭ ‬تمردا‭ ‬ضد‭ ‬أنقرة،‭ ‬وتصنفه‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬“منظمة‭ ‬إرهابية”‭.‬

واتهمت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بأنه‭ ‬“تم‭ ‬تحريضهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني”،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬“أضرار‭ ‬جزئية‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية”‭.‬

والأحد،‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬للصحافيين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬التركي‭ ‬يشن‭ ‬“عمليات‭ ‬ناجحة”‭ ‬ضد‭ ‬“مواقع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الإرهابية”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬“القلق”‭ ‬بسبب‭ ‬تلك‭ ‬الضربات،‭ ‬“يحرض‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬يقف‭ ‬خلف”‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأكد‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكردي‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬أكد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬سيتخذ‭ ‬“الإجراءات‭ ‬الضرورية”‭.‬

وتابع‭ ‬“أبلغناهم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ألا‭ ‬يسمحوا‭ ‬بتحريض‭ ‬مماثل”‭.‬

وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬“نعبر‭ ‬عن‭ ‬استيائنا‭ ‬وحزننا‭ ‬للخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والإصابات”،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“أحداثا‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شيلادزي”‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬