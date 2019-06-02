بغداد‭: ‬الإعدام‭ ‬لتاسع‭ ‬داعشي‭ ‬فرنسي‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع

بغداد – الزمان
اصدر القضاء العراقي خلال أسبوع واحد احكاماً بالإعدام على تسعة دواعش فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، في محاكمات تثير جدلا في بلدهم الأصلي.
واصدرت المحكمة الجنائية في بغداد امس حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات و فياني أوراغي بعد ادانتهما بالانتماء لتنظيم داعش. واللافت ان الدواعش لم يحاكموا في دمشق وجرى تصديرهم للعراق . واصدرت خلال الاسبوع الماضي أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة فرنسين اخرين، لادانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق . ورفضت المحكمة اليوم معلومات سابقة اطلقها عويدات البالغ من العمر 32 عاماً، بتعرضه للتعذيب. وقال القاضي احمد محمد علي في بداية الجلسة إن «التقرير الطبي يبين بانه لا يوجد أثار تعذيب على جسده». ولم يبد عويدات أي رد فعل عندما سمع القاضي يتلو حكم الاعدام بحقه. وبدأت محاكمة هذا الرجل المعروف بسلوكه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم داعش، في 27 ايار/مايو. وكان عويدات نفى في اول جلسة استماع له الإثنين الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق. وكان هذا الفرنسي الذي انتقل الى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقا للقضاء الفرنسي، أكد في جلسة سابقة أنه تعرض للضرب من قبل المحققين «للإعتراف بما طلبوه»، وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي الى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
من جهة اخرى، اصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق الجهادي الفرنسي فياني أوراغي (28 عاما)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم داعش في حزيران/يونيو 2014، حسب مركز تحليل الارهاب.
اكد أوراغي الذي كان يفترض أن تبدأ محاكمته الإثنين لكن تم تقديمها إلى اليوم، للقاضي بلغة عربية فصحى «صحيح اشتغلت مع داعش ولكن لم اشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق».
وانضم هذا الفرنسي الى جبهة النصرة قبل أن يبايع تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيو 2014.
وغادر أرواغي فرنسا في حزيران/يونيو 2013 الى جانب الفرنسي الجزائري لياس داراني الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات للاشتباه بتخطيطه لعملية بعد عودته بشهرين من مناطق القتال في سوريا والعراق.
وكان أوراغي درس علم النفس في فرنسا لكنه ترك الدراسة وتوجه الى سوريا عبر هولندا ثم تركيا. وبحسب اعترافاته، «كان على قناعة كاملة بالانتماء إلى التنظيم من خلال المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والمقاطع التي كانت تصور القتال هناك».
وذكر بأنّه «ردد البيعة قبل الإنتقال الى الموصل وعمل في مضافة خاصة بالمقاتلين الأجانب والمهاجرين».