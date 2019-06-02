بغداد‭: ‬الإعدام‭ ‬لتاسع‭ ‬داعشي‭ ‬فرنسي‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اصدر‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬احكاماً‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬دواعش‭ ‬فرنسيين‭ ‬أدينوا‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬في‭ ‬محاكمات‭ ‬تثير‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الأصلي‭.‬

واصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬امس‭ ‬حكمين‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬على‭ ‬فاضل‭ ‬طاهر‭ ‬عويدات‭ ‬و‭ ‬فياني‭ ‬أوراغي‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهما‭ ‬بالانتماء‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭. ‬واللافت‭ ‬ان‭ ‬الدواعش‭ ‬لم‭ ‬يحاكموا‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬وجرى‭ ‬تصديرهم‭ ‬للعراق‭ . ‬واصدرت‭ ‬خلال‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أحكاما‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬فرنسين‭ ‬اخرين،‭ ‬لادانتهم‭ ‬بالجريمة‭ ‬ذاتها‭ ‬بعد‭ ‬خضوعهم‭ ‬للتحقيق‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬ثم‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ . ‬ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬اليوم‭ ‬معلومات‭ ‬سابقة‭ ‬اطلقها‭ ‬عويدات‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاماً،‭ ‬بتعرضه‭ ‬للتعذيب‭. ‬وقال‭ ‬القاضي‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الجلسة‭ ‬إن‭ ‬«التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬يبين‭ ‬بانه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أثار‭ ‬تعذيب‭ ‬على‭ ‬جسده»‭. ‬ولم‭ ‬يبد‭ ‬عويدات‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬عندما‭ ‬سمع‭ ‬القاضي‭ ‬يتلو‭ ‬حكم‭ ‬الاعدام‭ ‬بحقه‭. ‬وبدأت‭ ‬محاكمة‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬المعروف‭ ‬بسلوكه‭ ‬الاستبدادي‭ ‬والعنيف‭ ‬واستعداده‭ ‬للموت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬فكر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ايار/مايو‭. ‬وكان‭ ‬عويدات‭ ‬نفى‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬له‭ ‬الإثنين‭ ‬الاعترافات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته،‭ ‬وفقا‭ ‬للقضاء‭ ‬الفرنسي،‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سابقة‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للضرب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحققين‭ ‬«للإعتراف‭ ‬بما‭ ‬طلبوه»،‭ ‬وكشف‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬كدمات‭ ‬على‭ ‬ظهره‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬القاضي‭ ‬الى‭ ‬إرساله‭ ‬لإجراء‭ ‬كشف‭ ‬طبي‭ ‬وتأجيل‭ ‬محاكمته‭ ‬حتى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬اصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكما‭ ‬مماثلا‭ ‬بحق‭ ‬الجهادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬فياني‭ ‬أوراغي‭ ‬(28‭ ‬عاما)،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬جزائري‭ ‬بايع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2014،‭ ‬حسب‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬الارهاب‭.‬

اكد‭ ‬أوراغي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬محاكمته‭ ‬الإثنين‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬إلى‭ ‬اليوم،‭ ‬للقاضي‭ ‬بلغة‭ ‬عربية‭ ‬فصحى‭ ‬«صحيح‭ ‬اشتغلت‭ ‬مع‭ ‬داعش‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬اشارك‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬العراق»‭.‬

وانضم‭ ‬هذا‭ ‬الفرنسي‭ ‬الى‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبايع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2014‭.‬

وغادر‭ ‬أرواغي‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2013‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الجزائري‭ ‬لياس‭ ‬داراني‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬للاشتباه‭ ‬بتخطيطه‭ ‬لعملية‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬بشهرين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬

وكان‭ ‬أوراغي‭ ‬درس‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لكنه‭ ‬ترك‭ ‬الدراسة‭ ‬وتوجه‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬عبر‭ ‬هولندا‭ ‬ثم‭ ‬تركيا‭. ‬وبحسب‭ ‬اعترافاته،‭ ‬«كان‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬كاملة‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المواقع‭ ‬وشبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمقاطع‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصور‭ ‬القتال‭ ‬هناك»‭.‬

وذكر‭ ‬بأنّه‭ ‬«ردد‭ ‬البيعة‭ ‬قبل‭ ‬الإنتقال‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬مضافة‭ ‬خاصة‭ ‬بالمقاتلين‭ ‬الأجانب‭ ‬والمهاجرين»‭.‬