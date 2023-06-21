بغداد:إحالة لجنة أمنية للحكومة السابقة للقضاء بتهمة التعذيب

بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إحالة‭ ‬مجموعة‭ ‬بينهم‭ ‬ضباط‭ ‬بارزون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬بتهمة‭ ‬ممارسة‭ ‬التعذيب‭ ‬ضد‭ ‬معتقلين‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬نفذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭.‬

‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬الداخلية‭ ‬عمليات‭ ‬تعذيب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬حقوقية‭ ‬دولية‭ ‬ان‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬انتهكت‭ ‬حقوق‭ ‬المعتنقلين‭ ‬وانتزعت‭ ‬اعترافات‭ ‬تحت‭ ‬التحقيق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬اية‭ ‬جهة‭ ‬رسمية‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

والموظفون‭ ‬الأربعة‭ ‬عشر‭ ‬وبينهم‭ ‬9‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬هم‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬29‮»‬‭ ‬التي‭ ‬مارست‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬حكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حملة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬اعتقال‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭.‬

وتولى‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬طه‭ ‬هاشم‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬رئاسة‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬توقف‭ ‬عملها‭ ‬الآن‭.‬

ووفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأربعاء،‭ ‬شكلت‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‮ ‬2022‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬للنظر‭ ‬في‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬وقعوا‭ ‬ضحايا‭ ‬لانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬حينها‭ ‬إن‭ ‬الدستور‭ ‬‮«‬يحظر‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التعذيب‭ ‬النفسي‭ ‬والجسدي‭ ‬والمعاملة‭ ‬اللإنسانية‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬29‭ ‬الملغاة،‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬طه‭ ‬هاشم‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬والضباط‭ ‬والمنتسبين‭ ‬المرتبطين‭ ‬بها‮»‬‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬الشمري‭ ‬أمرا‭ ‬‮«‬بإحالة‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬وثمانية‭ ‬ضباط‭ ‬ومنتسب‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد،‭ ‬وذلك‭ ‬لمخالفتهم‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للبيان‭.‬

وجاء‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬اللجنة‭ ‬29،‭ ‬أثر‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬صحيفة‮ «‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬حول‭ ‬تهم‭ ‬موجهة‭ ‬لهذه‭ ‬اللجنة‭ ‬بممارسة‭ ‬التعذيب‭ ‬لانتزاع‭ ‬اعترافات‭.‬

ووجه‭ ‬التحقيق‭ ‬الحكومي‭ ‬التهمة‭ ‬لأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬29،‭ ‬وهم‭ ‬اللواء‭ ‬أبو‭ ‬رغيف‭ ‬المحتجز‭ ‬حاليا،‭ ‬وثماني‭ ‬ضباط‭ ‬احدهم‭ ‬رتبته‭ ‬عميد‭ ‬هارب،‭ ‬وشرطي‭ ‬وأربعة‭ ‬موظفين‭ ‬حكوميين،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭.‬

ووجهت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬حالات‭ ‬الاثراء،‭ ‬ممثلة‭ ‬ب»تضخم‭ ‬الأموال‭ ‬للمتهمين‭ ‬المنسوبين‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ (‬29‭) ‬الملغاة‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭ ‬المتعلقين‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬نُسبت‭ ‬إليه‭ ‬تلك‭ ‬الانتهاكات‮»‬‭.‬

ألقت‭ ‬اللجنة‭ ‬29‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2020‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مدير‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬العراقي‭ ‬السابق،‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لهيئة‭ ‬استثمار‭ ‬بغداد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬لشركة‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬Qi Card‭.‬

ويعاني‭ ‬العراق‭ ‬الغني‭ ‬بثرواته‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬تسلل‭ ‬إلى‭ ‬مؤسساته‭ ‬الحكومية،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تُستهدف‭ ‬المستويات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والبسيطة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إدانة‭ ‬مرتكبيه‭ ‬ومن‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬تطال‭ ‬قمة‭ ‬الهرم‭.‬

وتعتبر‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬السوداني‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬أولوياتها‭ ‬وتبذل‭ ‬جهوداً‭ ‬مضنية‭.‬