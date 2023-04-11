إفتتاح إثنين من المشاريع الصحية المتلكّئة في بغداد قريباً

بعقوبة تستعيد 50 دونماً كادت تنهي حلم بناء أول مستشفيين بعد 2003

بغداد – ابتهال العربي

ديالى- سلام الشمري

أعلنت قائمقتامية قضاء بعقوبة استعادة 50 دونما كادت تنهي حلم بناء اول مستشفيين في محافظة ديالى بعد العام 2003، مشيرة الى ان التجاوزات ملف معقد وخطير.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لــ ( الزمان ) سلام، ان ( لجنة حكومية مشتركة بأشراف قائممقامية بعقوبة نجحت في استعادة 50 دونما من قبضة متجاوزين في اطراف المدينة كان يراد تقطيعها وبيعها للأهالي مقابل مبالغ مالية بحجة انها ارضي زراعية يمكن تحويلها الى سكنية) .

مشروع أول

واضاف الحيالي ، ان (الارضي مخصصة لبناء مستشفيين حكوميين للطفل والنساء في مشروع هو الاول من نوعه على مستوى ديالى بعد 2003 احدهما بتمويل الحكومة المحلية والاخر وزارة الصحة ، لافتا الى ان (سرعة استعادة الارض ورفع التجاوزات اسهمت في انقاذ مصير المشروع والذي قد ينتهي لو لا ازالة التجاوز).

واشار الى ان (التجاوزات ملف معقد وخطير في ذات الوقت لان اغلبها يدار من قبل جهات متنفذة).

واكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الحكومة تخطط وتعمل على استكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة ودعم المراكز التخصصية، وتوفير مبالغ كبيرة في موازنة وزارة الصحة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني التقى ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن، واكد ان الحكومة تسعى الى تفعيل الضمان الصحي والمباشرة به تجريبياً)، بدوره ، اشار زويتن الى ان (هناك اهتماماً حكومياً إزاء القطاع الصحي والنهوض به من جديد وتحسين الخدمات الطبية)، واضاف انه (تم الاتفاق مع الصحة على وضع خطة مستقبلة لنحو سبع سنوات مقبلة لتطوير المجال الصحي).

مؤكدا ان (الجانبين بحثا مجمل جوانب التعاون في مجال الرعاية الصحية بين العراق وبرامج الامم المتحدة المتخصصة، وما تم إنجازه لتلبية حاجات المواطنين العلاجية)، ولفت البيان الى ان (السوداني هنأ المنظمة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها ودعمها المتواصل).

في غضون ذلك، واصلت وزارة التخطيط ،الاشراف على تنفيذ مستشفيات في محافظة كربلاء. واوضح بيان امس ان (الفريق الميداني للوزارة اجرى استطلاعاً ميدانياً على واقع بناء المستشفيات ومراحل انجازها)، مبيناً ان (فِرق دائرتي البرامج الإستثمارية وتخطيط القطاعات في الوزارة، تابعت المشاريع للوقوف على واقع المشاريع الخدمية التي تُنفذ في المحافظة).

ولفت الى (زيارة مشروع مستشفى الولادة والاطفال والاطلاع على تجهيزها)، مؤكداً ان (نسبة الانجاز وصلت الى اكثر من 36 بالمئة)، ونوه الى ان (المستشفى سيدعم القطاع الصحي في كربلاء الى جانب المستشفيات التخصصية الحديثة، فضلاً عن توفير الرعاية الجيدة وتقليل الزخم على المستشفيات العامة).

موضحاً ان (المستشفى يتكون من اربعة اقسام على مساحة 10 الاف متر مربع، ويحتوي على مبنى منفصل لسكن الاطباء بمساحة اكثر من 2 الف متر مربع ذو طابقين، وكذلك وحدة معالجة للمياه واخرى للتخلص من النفايات الصلبة، واجهزة طبية حديثة). وتوقــــــفت اعمال طـــوارئ مستشفى الموانئ التعليمي لإعادة تأهيل المبنى، حسب دائرة صحة البصرة.

تحسين خدمات

واشار بيان امس ان (الاعمال توقفت بهدف تطوير المستشفى وتحسين الخدمات)، داعية المواطنين الى (مراجعة مستشفى الفيحاء التعليمي والشفاء العام والمراكز الصحية الاخرى).

وحقّقت دائرة صحة الرصافة، نسب إنجاز متقدمة في سبعة مستشفيات بالعاصمة، و حددت موعد افتتاح مستشفيين جديدين.

وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة جاسب الحجامي في تصريح تابعته (الزمان) ان (هناك اعمال تأهيل وإعمار في مستشفى ابن البلدي، اما تأهيل مستشفى فاطمة الزهراء والشهيد الصدر سيــــــكون خلال الاسابيع المقبلة بعد إدراجهما من قِبل وزارة التخطيط).

واشار الى (افتتاح مستشفى المعامل نهاية العام الجاري، ومستشفى الحسينية ومستشفى الإمام علي في العام المقبل)، وتابع ان (المستشفى الاسترالي في الرشاد بسعة 492 سريراً، وصلت نسبة انجازه الى مراحل متقدمة، اما مستشفى النهروان فقد وصلت نسبة الانجاز فيه الى اكثر من 50 بالمئة، واستمار بناء مستشفى الشعب والفضيلية)، مبيناً ان (دائرة صحة الرصافة بإنتظار الموازنة الاستثمارية لإدرج مشاريع انشاء مراكز صحية وتوسيع بعض المستشفيات).