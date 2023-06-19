بعقوبة: إنطلاق أكبر عملية توزيع للأراضي السكنية

ديالى ـــ سلام الشمري

اكدت قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، اكمال الاستعداد لإطلاق اكبر عملية توزيع للأرضي السكنية بعد 2003 مشيرة الى ان هناك من 3-4 الاف قطعة جاري تقسيمها .

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي لــ ( الزمان ) ،ان (اللجنة الحكومية المعنية بتوزيع الاراضي السكنية في ديالى تتهيأ لأكبر عملية توزيع في بعقوبة بعد 2003 وستتضمن المرحلة الاولى توزيع اكثر من الـــف قطعـــة ارض). واضاف الحيالي ،ان (هناك من 3-4 الاف قطعة جاري تقسيمها وسيتم توزيعها في 3 مراحل خلال 2023) مشددا على (اهمية توزيع الاراضي وتأثيرها في دفع بورصة العقارات للانخفاض بعد ارتفاع بلغ 30 بالمئة في الاشهر الاخيرة). واشار الى ان (ديالى تمر بذروة ازمة السكن خاصة في بعقوبة مع ارتفاع مستوى الطلب الى 22 الف وحدة سكنية على مستوى المحافظة)، موكدا (اهمية شمول الاراضي بالخدمات من اجل الاسراع في اعمارها). واعلنت مديرية بيئة محافظة ديالى ، عن انطلاق عملية المسح الشامل لمواقع السكراب في كل المؤسسات الحكومية ، مشيرة الى انه مسح وقائي . وقال مدير بيئة ديالى صباح الشمري لــ (الزمان ) ،ان ( دائرته اطلقت عملية مسح شامل لمواقع السكراب في كل مؤسسات ديالى الحكومية دون استثناء وفق خطة موسعة تعتمد سياقات محددة من اجل الاستدلال على اي تلوث اشعاعي ). واضاف الشمري ،ان (عملية المسح تشارك بها فرق مختصة تمتلك اجهزة دقيقة ومتطورة قادرة على قياس معدلات الاشعاع خلال دقائق ، لافتا الى ان المسوحات التي جرت مؤخرا كانت ضمن الحدود المسموح بها ولا تشكل خطر على البيئة والصحة العامة ).

مسح شامل

واشار الى ان ( اجراء المسح الشامل اجراء وقائي مهم من اجل احتواء اي خطر للتلوث الاشعاعي ، مؤكدا بان الاجراءات تجري بانسيابية وتعاون وثيق مع المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال الاستدلال على خارطة توزيع السكراب سواء في داخل المدن او محيطها ). وأنجزت مديرية زراعة ديالى حملة المكافحة الجوية للآفات الزراعية في عدة وحدات إدارية بالتنسيق مع الجيش ، مشيرة انها شملت مناطق ذات اصابات شـــديدة. وقال مـــــــدير زراعة ديـــــــالى اياد ذياب الجبوري لــ (الزمان)، ان (كوادر فنية من دائرته وباستخدام طائرات من الجيش أنجزت حملة المكافحة الجوية للآفات الزراعية وخاصة حشرة الدوباس في مناطق قضاء بعقوبة ونواحي هبهب وابي صيدا في مساحات تجاوزت 2500 دونما). وبين الجبوري، ان (حملة المكافحة شملت المناطق ذات الاصابات الشديدة فيما عالجت الاصابات الخفيفة والمتوسطة بالرش الأرضي والحقلي، مشيرا إلى استخدام مبيدات من مناشئ عالمية جيدة جهزت من قبل دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة). واكد الجبوري (نجاح حملة المكافحة لإنقاذ بساتين النخيل والفاكهة من الافة الزراعية وزيادة إنتاجها نحو معدلات عالية) .