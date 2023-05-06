بعد هروب لاعبة .. الإتحاد العراقي ينفي صلته بالوفد النسوي

بغداد- الزمان

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، توضيحاً بشأن هروب لاعبة عراقية من الوفد النسوي في فرنسا.وقال الاتحاد في بيان رسمي يود الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أن يبينَ للرأي العامّ أن الوفدَ النسويّ المُتواجد حالياً في فرنسا غيرُ تابعٍ للاتحاد.

واوضح ان الوفد النسويّ الذي برعايةِ الاتحادِ ذهبَ إلى باريس للفترة من 2/12 ولغاية 2023/2/18 للدخولِ في ورشِ تدريبٍ ومعايشةٍ بإشراف مدربين تابعين إلى الاتحادِ الفرنسيّ لكرةِ القدم حسب الاتفاقيّةِ المُبرمةِ مع الجانبِ الفرنسيّ، وعادَ الوفد إلى العراق بكاملِ العدد، وأدى مهمته بانسيابيةٍ عالية.

يشار إلى أن لاعبة على الأقل من وفد المنتخب كرة القدم النسوي العراقي قد هربت طلباً للجوء في فرنسا.وكان مدرب منتخب العراق النسوي لكرة القدم قاسم جميل، قد نفى في وقت سابق أنباء هروب لاعبة من وفد المنتخب العراقي الذي يعسكر حالياً في فرنسا لتطوير الكرة النسوية.وفي وقت سابق كشف اتحاد الكرة عن هوية اللاعبة التي تركت وفد إقليم كوردستان في معسكره بفرنسا .وقالت رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد، رشا طالب، إن اللاعبة التي اختفت من الوفد هي لاعبة من كوردستان وتحديداً من سنجار وتدعى هيفاء جوديدة، نافية أن “تكون هناك لاعبة أخرى تركت الوفد العراقي بعد التأكد من الجهات المعنية.

وأضافت طالب، أن اللاعبة هيفاء من أهالي سنجار، وهي من الإيزيديات المهجرات وتسكن مع أسرتها في مخيمات إقليم كوردستان، مؤكدة أن “الاتحاد غير معني بالوفد الحالي في فرنسا، لأن الوفد أقام معسكره بتسمية من الاتحاد الكوردستاني، وعلى نفقته أيضاً.

وأوضحت أن الاتفاقية الخاصة بتطوير الكرة النسوية عقدت مع ثلاثة أطراف العام الماضي، والتي جمعت الاتحاد العراقي والكوردستاني والفرنسي، مبينة أن “الوفد التابع لاتحاد الكرة العراقي شارك قبل أشهر في معسكر فرنسا وكانت المشاركة ذو فائدة كبيرة.

وكان مدرب منتخب العراق النسوي لكرة القدم قاسم جميل، قد نفى في وقت سابق من يوم الجمعة، أنباء هروب لاعبة من وفد المنتخب العراقي الذي يعسكر حالياً في فرنسا لتطوير الكرة النسوية.يشار إلى أن لاعبة على الأقل من وفد المنتخب كرة القدم النسوي العراقي قد هربت طلباً للجوء في فرنسا.يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أطلق العام الماضي مشروع رعاية كرة القدم النسوية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يشمل رعاية وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربة و30 حكماً و30 من القيادات الإدارية، ومن جميع المحافظات.وعلى صعيد اخر اعلن اتحاد الكرة ان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال انهى اجتماعاته مع ادارة مانشستر يونايتد خلال رحلته الى انكلترا، بالحصول على ضوء أخضر لانضمام زيدان اقبال لمنتخب الشباب، لكن الأمر ينتظر موافقة المدرب الهولندي للشياطين الحمر تين هاخ.وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم ان درجال سيغادر انكلترا يوم غدٍ متوجها الى بغداد بعد اكمال تفاوضه مع إدارة نادي مانشستر يونايتد التي استمرت لمدة يومين.واشار الى ان الغرض من اللقاء مع ادارة النادي الانكليزي هو لاقناعها لإصدار الموافقة والسماح للاعب منتخب شباب العراق اقبال زيدان للاتحاق بمنتخب الشباب للمشاركة بكأس العالم.وبين ان النادي الانكليزي ابدى مرونة بشأن ذلك ولم يمانع لتفريغ زيدان الا ان مدرب النادي الهولندي تين هاخ هو من يعارض.

واوضح أن الامل مازال قائماً لا سيما بعد تطــــــمينات ادارة النادي لرئيس الاتحاد ومحاولتها بالاجتماع مع مدرب الفريق للتوصل الى قرار نهائي بخاصة ان اقبــــــال حاليا لاعب غير اساسي في تشكيلة الفريق وانه دائما جالس على دكة البدلاء.

واكد ان درجال طلب من الادارة حسم القرار قبل يوم 10 من الشهر الحالي كون الاتحاد الدولي حدد هذا اليوم كموعد أخير لتقديم أسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2023 للشباب.

وكان مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي تين هاخ، رفض التحاق اللاعب العراقي زيدان إقبال مع لاعبي منتخب العراق في بطولة كأس العالم.يذكر مونديال الشباب، ينطلق يوم 20 من شهر أيار المقبل في الأرجنتين، وأوقعت القرعة منتخب العراق تحت 20 سنة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات أوروغواي، انجلترا، تونس.