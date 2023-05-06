بعد قرار التجميد – سعد الاوسي

المرشحون المستقلون فقط من سندعم في انتخابات مجالس المحافظات ومجانا، اما الاحزاب وقوى الاطار التنسيقي فلن نقف معهم على الرغم من علاقاتنا المتينة مع الزعامات السياسية وقادة الاحزاب وغالبية المسؤولين الكبار من رئيس الوزراء الى المدراء العامين، بل اقول بصراحة كبيرة اننا سنعري بعض قوى الاطار التنسيقي الذين سبق لنا وان وقفنا معهم، سنعريهم لان بعض هذه القوى ((بلعوها للدولة والحكومة والمناصب)) وتنكرت هذه القوى للمظلومية التي كانت تتاجر بها لقد جاءت هذه القوى بحثالات وشذاذ الافاق وهمشت في نفس الوقت الكفاءات المهنية المستقلة (( جايبين وين ماكو زبال …. العلاقات الشخصية شي وقضية الوطن شي ثاني )) واقولها لكم عمر البقاء في مناصبكم سينتهي بعد سنة واحدة فقط من قرار التجميد الذي اتخذه السيد الصدر !!

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