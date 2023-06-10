بعد الافراح عن فرنسي محتجز بايران.. رئيسي و ماكرون ناقشا تعزيز العلاقات

طهران (أ ف ب) – ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز العلاقات الثنائية في محادثة هاتفية السبت، وفق ما أفاد مسؤول إيراني.

وقال نائب رئيس ديوان رئيسي محمد جمشيدي عبر تويتر إن الزعيمين “ناقشا سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية”.

وتأتي المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعة ونصف ساعة بعد نحو شهر من الإفراج عن الفرنسي بنجامان بريير (37 عاما) الذي سجن في أيار/مايو 2020، والفرنسي الإيرلندي برنار فيلان (64 عاما) الذي اعتقل في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وأفرج عن الفرنسيين بعد إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه في 10 شباط/فبراير، رغم استمرار منعها من مغادرة الأراضي الإيرانية.

وأضاف المسؤول الإيراني أن رئيسي وماكرون “اتفقا على خارطة طريق”،من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لا يزال أربعة فرنسيين محتجزين في إيران، من بينهم الأستاذة سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس اللذان اعتُقلا في 7 أيار/مايو 2022، والاستشاري في القطاع المصرفي لويس أرنو (35 عاما) الذي اعتقل في أيلول/سبتمبر.

ولا تزال هوية وظروف اعتقال الفرنسي الرابع غير معلنة.

وطالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في 16 أيار/مايو “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عنهم.

وقالت كولونا حينها إن “35 شخصا” من “نحو 12 من الدول الأعضاء” في الاتحاد الأوروبي ما زالوا وراء القضبان في إيران.

تأتي المكالمة بين الرئيسين أيضا مع تعثر المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الاتفاق قد حدّ من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع عقوبات على طهران.