بعد إغلاق بحيرات الأسماك سعر الكيلو يصل إلى رقم فلكي

خبراء لـ (الزمان): الغلاء بحاجة إلى مداولة حكومية في ملف المياه

بغداد – ابتهال العربي

ارتفعت اسعار الاسماك في السوق المحلية بعد تزايد اسعار المواد الغذائية بالاونة الاخيرة جرّاء غياب الخطط والحلول الجذرية لأزمة المياه التي انعكست على استثمار الزراعة والاسماك واثَّرت على معيشة المواطن. واوضح مواطنون ان (اسعار كيلو السمك وصل الى 25 الف دينار بعد تطبيق قرار اغلاق بحيرات الاسمك وعدم تزويدها بالمياه، واصفين هذا القرار بغير المدروس، وسيؤدي الى فقدان الثروة السمكية المحلية وتعزيز الاستيراد)، واضافوا ان (كميات الاسماك في العراق شهِدت تراجعاً بالغاً في الاعوام القريبة الاخيرة مقارنة بالانتاج الكبير المحلي وتغطية الاسواق)، مبينين ان (شح المياه وارتفاع الملوحة وضعف القرارات الحكومية وغياب الدعم لذوي تصدير الاسماك سبّب التراجع في كميات الثروة السمكية ماادّى الى ارتفاع اسعارها كمادة غذائية اصبحت قليلة لكنها اساسية في ذات الوقت على المائدة العراقية). وقال خبير المياه جمعة الدرّاجي لـ (الزمان) امس ان (وزارة الموارد المائية مؤخراً لم تمنح الاجازات او الموافقة على الحصص المائية للبحيرات ماادّى الى العزوف عن انتاج الاسماك وبيعها او رفع اسعارها)، مشيراً الى (ردم بحيرات اخرى بدون اجازة من قِبل الموارد، بالتالي فإن ارتفاع الاسعار يعد امراً طبيعاً مثله مثل ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية كالبيض والالبان والدجاج واللحوم وغيرها).

غلاء اسعار

واكد ان (الموسم الجاري شهِد غلاء في اسعار الحبوب المُغذية للاسماك من الحنطة والشعير والذرة والدخن بالتالي فإن عملية تعليف الحيوان تواجه ارتفاعاً في الاسعار الى جانب ازمة المياه التي اثرت بصورة اساسية على الحد من احواض الاسماك)، مبيناً ان (الثروة السمكية في العراق تتطلب دعماً حكومياً للحفاظ عليها من التلاشي). وكشف خبير البيئة والمياه حمزة رمضان لـ (الزمان) امس ان (العراق ليس له ناقة ولا جمل في ازمة المياه، لكن الازمة تتطلب وقفة حقيقية لمعالجتها)، موضحاً ان (توفير المياه يتعلق بإستقرار اسعار الاسماك والمساحات الزراعية)، ولفت الى ان (الملف المائي يحتاج الى خطط واستراتيجيات وليس افكار وكلام فقط، فالبلاد تواج مشكلات كبيرة سببها الاساسي هو قلة الماء والجفاف)، وتابع ان (الجهات المعنية مطالَبة بحل الازمة وايجاد مخرج مع دول المنبع المجاورة، وتحديث مجال الزراعة ومعالجة التجاوزات من المتنفذين في المحافظات والقطاع الزراعي، وتحسين واقع المياه وتنظيفها وتصفيتها، وادارة الخزين الاستراتيجي بصورة صحيحة). وذكرت مصادر مختلفة في وقت سابق ان (ارتفاع المواد الغذائية بضمنها الاسماك في الفترة الاخيرة جاء بسبب اهمال الحكومات لملف المياه رغم اهميته القصوى والاساسية في حياة المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود، مما يتطلب من الجميع مناقشة الازمة وتكريس الجهود في معالجة التصحر وشح المياه لدعم الثروة الزراعية والسمكية والصناعية)، ونوهت الى ان (محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية تعد الاكثر تضرراً في الاسماك، بعد نفوق عشرات الآلاف من الاطنان في الاقفاص النهرية والمزارع السمكية، وسبّبت خسائر كبيرة).