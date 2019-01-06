بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو‭.. ‬بولتون‭ ‬يعلن‭ ‬شروط‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا

إصابة‭ ‬جنديَين‭ ‬بريطانيَين‭ ‬قرب‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بصاروخ‭ ‬لداعش

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

ناقش‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬مع‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬الاميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬تطلعات‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الاحد‭.‬

ووصل‭ ‬بولتون‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وأثار‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬قلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لكن‭ ‬ترامب‭ ‬تحدث‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬سحب‭ ‬“بطيء”‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬“خلال‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن”‭.‬

فيماقال‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬تلبية‭ ‬شروط‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تطمينات‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬الحلفاء‭ ‬الأكراد،‭ ‬قبل‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬شبكة‭ ‬“إن‭ ‬بي‭ ‬سي”‭ ‬الإخبارية‭.‬

وصرح‭ ‬بولتون‭ ‬للصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬يرافقونه‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬حماية‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬“إن‭ ‬بي‭ ‬سي”‭.‬

وأثار‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬المفاجئ‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬فورا،‭ ‬مخاوف‭ ‬الحلفاء‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تحدث‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬“بطيء”‭ ‬لتلك‭ ‬القوات‭ ‬“على‭ ‬مدى‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن”‭.‬

وقال‭ ‬بولتون‭ ‬الذي‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬إسرائيل،‭ ‬“هناك‭ ‬أهداف‭ ‬تحكم‭ ‬الانسحاب‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬تتحقق”،‭ ‬بحسب‭ ‬الشبكة‭ ‬الإخبارية‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬“وضع‭ ‬الجداول‭ ‬الزمنية‭ ‬والمواقيت‭ ‬لهذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الشروط‭ ‬وتأمين‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نراها‭. ‬وفور‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك،‭ ‬سنتحدث‭ ‬عن‭ ‬جدول‭ ‬زمني”‭. ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬يقودها‭ ‬الأكراد‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬تمت‭ ‬استعادة‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

ويمكن‭ ‬للانسحاب‭ ‬الاميركي‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأكراد‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬تدعمها‭ ‬أنقرة‭.‬

وطلب‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطرون‭ ‬عليها‭.‬

وذكر‭ ‬بولتون‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬سحب‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬البالغ‭ ‬عديدها‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الانسحاب‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وقد‭ ‬تبقى‭ ‬بعض‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬التنف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬الوجود‭ ‬الإيراني‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اجتماع‭ ‬للحكومة‭ ‬“سأناقش‭ ‬معه‭ ‬(بولتون)‭ ‬جهود‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬واستمرار‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬بدأتها‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬(الروسي‭ ‬فلاديمير)‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة”‭.‬

وكانت‭ ‬المكالمة‭ ‬الهاتفية‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬نتانياهو‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬ترامب‭ ‬المفاجئ‭ ‬أنه‭ ‬سيسحب‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬(2000‭ ‬جندي)‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وأورد‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬نتانياهو‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وبوتين‭ ‬“ناقشا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتطورات‭ ‬الاخيرة‭ ‬وتوافقا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬العسكريين‭ ‬الروس‭ ‬والاسرائيليين”‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬جنديّان‭ ‬بريطانيّان‭ ‬بجروح‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬جرّاء‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلقه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلاميّة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجنديَّين‭ ‬عضوان‭ ‬في‭ ‬قوّات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬ضدّ‭ ‬داعش‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬الجنديَّين‭ ‬نُقلا‭ ‬بمروحية‭ ‬لتلقّي‭ ‬العلاج‭.‬

كما‭ ‬قُتل‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬قوّات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطيّة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬الشعفة‭ ‬بمحافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭.‬

والجيب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬غير‭ ‬البعيدة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬العراقيّة‭.‬

ويساند‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬قوّات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطيّة‭ ‬التي‭ ‬تشنّ‭ ‬منذ‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬هجومًا‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬خصوصًا‭ ‬بلدات‭ ‬هجين‭ ‬والسوسة‭ ‬والشعفة‭.‬

وتمكّنت‭ ‬قوّات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطيّة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬هجين‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المعارك‭.‬

وشنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬عدة‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬شحنات‭ ‬اسلحة‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬

وأكد‭ ‬نتانياهو‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬أن‭ ‬“اسرائيل‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬لمنع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا”،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬الاسرائيلي‭.‬

ورغم‭ ‬التنسيق‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وتل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬أسقطت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬خلال‭ ‬تصديها‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ايلول/سبتمبر‭ ‬لغارة‭ ‬اسرائيلية،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬روسيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬الأثر‭ ‬تعزيز‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬بمنظومة‭ ‬إس-300‭.‬

وأشاد‭ ‬نتانياهو‭ ‬الخميس‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ايران،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬“الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬يتحرك‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬اقتصاديا‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬نتحرك‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬عسكريا”‭.‬