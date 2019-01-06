بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو‭.. ‬بولتون‭ ‬يعلن‭ ‬شروط‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا

إصابة جنديَين بريطانيَين قرب دير الزور بصاروخ لداعش
القدس-(أ ف ب) – بيروت - الزمان
ناقش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون تطلعات إيران في سوريا المجاورة في القدس الاحد.
ووصل بولتون إلى إسرائيل مساء السبت لإجراء محادثات حول مستقبل سوريا في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب جميع القوات الأميركية من هذا البلد.
وأثار إعلان ترامب قلق إسرائيل وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لكن ترامب تحدث بعدها عن سحب “بطيء” للقوات الأميركية “خلال فترة من الزمن”.
فيماقال مستشار الامن القومي الأميركي جون بولتون الأحد إنه يجب تلبية شروط من بينها تطمينات بشأن سلامة الحلفاء الأكراد، قبل سحب القوات الأميركية من سوريا، بحسب شبكة “إن بي سي” الإخبارية.
وصرح بولتون للصحافيين الذين يرافقونه إلى إسرائيل بأن الولايات المتحدة تريد الحصول على ضمانات من تركيا أنه ستتم حماية الأكراد في سوريا، بحسب “إن بي سي”.
وأثار إعلان ترامب المفاجئ في 19 كانون الأول/ديسمبر سحب القوات الأميركية من سوريا فورا، مخاوف الحلفاء. وبعد ذلك تحدث ترامب عن انسحاب “بطيء” لتلك القوات “على مدى فترة من الزمن”.
وقال بولتون الذي سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته إسرائيل، “هناك أهداف تحكم الانسحاب نود أن تتحقق”، بحسب الشبكة الإخبارية.
وأضاف إن “وضع الجداول الزمنية والمواقيت لهذا الانسحاب يعتمد على تحقيق تلك الشروط وتأمين الظروف التي نود أن نراها. وفور حدوث ذلك، سنتحدث عن جدول زمني”. وتسيطر قوات يقودها الأكراد على مساحات واسعة شمال وشمال شرق سوريا، تمت استعادة بعضها من تنظيم الدولة الاسلامية.
ويمكن للانسحاب الاميركي أن يعرض هؤلاء الأكراد إلى هجوم من تركيا وفصائل سورية تدعمها أنقرة.
وطلب الأكراد من دمشق إرسال قوات إلى بعض المناطق التي يسيطرون عليها.
وذكر بولتون الأحد أنه قد لا يتم سحب جميع القوات الأميركية البالغ عديدها ألفي جندي.
وأضاف أن الانسحاب سيتم من شمال سوريا، وقد تبقى بعض القوات في الجنوب في قاعدة التنف في إطار الجهود لمواجهة الوجود الإيراني.
وكان قد صرح نتانياهو في مستهل اجتماع للحكومة “سأناقش معه (بولتون) جهود وقف العدوان الإيراني في المنطقة، والوضع في سوريا عقب قرار ترامب واستمرار المحادثات التي بدأتها مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الجمعة”.
وكانت المكالمة الهاتفية التي أجراها نتانياهو مع بوتين هي الأولى بينهما منذ إعلان ترامب المفاجئ أنه سيسحب جميع القوات الأميركية (2000 جندي) من سوريا، مؤكداً أنه تم تحقيق هدف الولايات المتحدة بالقضاء على تنظيم داعش.
وأورد بيان لمكتب نتانياهو أن رئيس الحكومة الاسرائيلية وبوتين “ناقشا الوضع في سوريا والتطورات الاخيرة وتوافقا على مواصلة التنسيق بين العسكريين الروس والاسرائيليين” في سوريا.فيما أصيب جنديّان بريطانيّان بجروح السبت في شرق سوريا جرّاء صاروخ أطلقه تنظيم الدولة الإسلاميّة وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أنّ الجنديَّين عضوان في قوّات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ داعش.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ الجنديَّين نُقلا بمروحية لتلقّي العلاج.
كما قُتل عنصر من قوّات سوريا الديموقراطيّة في هذا الهجوم في محور الشعفة بمحافظة دير الزور.
والجيب الأخير في سوريا لتنظيم داعش يقع في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقيّة.
ويساند التحالف الدولي قوّات سوريا الديموقراطيّة التي تشنّ منذ أيلول/سبتمبر هجومًا ضد داعش في هذه المنطقة التي تضمّ خصوصًا بلدات هجين والسوسة والشعفة.
وتمكّنت قوّات سوريا الديموقراطيّة في وقت سابق من استعادة هجين بعد أسابيع من المعارك.
وشنت اسرائيل في الاعوام الأخيرة غارات جوية عدة استهدفت مواقع إيرانية في سوريا أو شحنات اسلحة موجهة الى حزب الله اللبناني.
وأكد نتانياهو للرئيس الروسي أن “اسرائيل عازمة على مواصلة جهودها لمنع ايران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا”، بحسب البيان الاسرائيلي.
ورغم التنسيق العسكري بين موسكو وتل أبيب في سوريا اعتبارا من العام 2015، أسقطت الدفاعات الجوية السورية من طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية خلال تصديها في 17 ايلول/سبتمبر لغارة اسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 15 جنديا روسيا.
وأعلنت روسيا على الأثر تعزيز الدفاع الجوي للنظام السوري بمنظومة إس-300.
وأشاد نتانياهو الخميس بالتنسيق مع ترامب في مواجهة ايران، وقال إن “الرئيس ترامب يتحرك ضد ايران اقتصاديا ونحن في اسرائيل نتحرك ضد ايران عسكريا”.