بعد‭. ‬أربعين‭ ‬سنة‭… ‬مَن‭ ‬هو‭ ‬الخميني‭ ‬مؤسّس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران؟

طهران,-(أ ف ب) - كان روح الله الخميني في خريف حياته حين قاد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، محدثا انقلابا حقيقيّا في المشهد السياسي والديني في الشرق الأوسط.
قضى آية الله الخميني حوالى 15 عاما من حياته في المنفى قبل أن يصبح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، حيث المذهب الشيعي ديانة رسمية منذ القرن السادس عشر.
ولد روح الله الخميني عام 1902 بوسط إيران وهو ينتمي إلى سلالة من رجال الدين. كان طفلا عمره بضعة أشهر حين قُتل والده لمعارضته النظام الإمبراطوري.
- سلك طريق المنفى في 1964 -
تربّى بين والدته وعمّته، وتابع دروسا دينية والتحق بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة جنوب طهران. تبحّر في الفلسفة والقانون والفقه والشريعة، ثمّ قام بتعليم أوائل أتباعه.
حظي باحترام كبير بسبب عمق معرفته في الدين وعرف بصرامته في تطبيق قيم الإسلام ومفاهيمه.
في 1929، تزوج فتاة في السادسة عشرة أنجبت له ثلاث بنات وولدين توفّي أحدهما عام 1977.
لم يدخل الخميني السياسة إلا عام 1962، حين كان في الستين من عمره، مندّدا بـ»الثورة البيضاء» التي كان يقوم بها الشاه محمد رضا بهلوي بهدف تحديث الأرياف في إيران.
ومع وفاة آية الله العظمى حسين البروجردي، المرجع الشيعي في إيران المتمسك بمبدأ عدم تدخل علماء الدين في الحياة السياسية، خلت الساحة للخميني عام 1961 لنشر أفكاره.
في 1963، ألقى الخميني خطبة ناريّة حمل فيها على الشاه ونهجه، محذرا من حركة شعبية تطرده من البلاد.
اعتقل بعد اضطرابات في قم في حزيران/يونيو 1963، ثم أعيد اعتقاله عام 1964 بعد حملة جديدة على نظام الشاه بسبب منحه الحصانة الدبلوماسية للمستشارين العسكريّين الأميركيّين في إيران. وأقصي الخميني إلى المنفى.
لكن الحكومة العراقية ما لبثت أن طردته من النجف. وصل إلى فرنسا عام 1978 وأقام في «نوفل لو شاتو» بضاحية باريس، ومن هناك قاد المرحلة الأخيرة من نضاله.
كان يرسل إلى أتباعه في إيران خطبا شديدة النبرة ضدّ الشاه، مسجلة على أشرطة، فيما النظام يواصل حملة قمع دامية للتظاهرات الشعبية في الداخل.
مع تواصل الثورة، غادر الشاه طهران في 16 كانون الثاني/يناير 1979. في الأول من شباط/فبراير، عاد الخميني منتصرا إلى البلاد.
في الأول من نيسان/أبريل، أُعلنت الجمهورية الإسلامية.
- «الشيطان الأكبر» -
كان الخميني يتوجّه بخطبه إلى «المستضعفين»، وقاد الجمهورية الإسلامية على طريق سلكته إيران للمرة الأولى، وهو طريق طرد «الشيطان الأكبر» الأميركي.
في تشرين الثاني/نوفمبر 1979، قام طلاب باقتحام واحتلال سفارة الولايات المتحدة حيث احتجزوا 52 دبلوماسيا رهائن على مدى 444 يوما.
وفي نهاية العام، أصبح الخميني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وهو منصب لحظه الدستور الجديد للبلاد.
وأثارت الثورة الإيرانية مخاوف بعض الدول المجاورة. في 1980، أعلن الرئيس العراقي صدام حسين الحرب على طهران لمنع انتشار الثورة الإسلامية إلى العراق، حيث غالبية السكان من الشيعة.
وبعد حرب ضارية استمرت ثماني سنوات، وافق المرشد الأعلى على مضض على وقف المعارك التي استنزفت البلاد. لكن الحرب عززت وضع الجمهورية الإسلامية التي قامت بموازاة خوضها الحرب مع العراق، بقمع «أعداء الداخل» مثل الماركسيين والقوميين العلمانيّين الذين شاركوا في ثورة 1979.
في 1989، وبعدما أضعفته إصابته بسرطان البروستات، أكد الخميني عزمه على «عدم السماح لليبراليين بالاستيلاء على السلطة»، فانفصل عن المعتدل آية الله منتظري الذي كان يعتبر خلفا له.
وقبل وفاته بقليل في الثالث من حزيران/يونيو 1989، أصدر فتوى بهدر دم الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي لروايته «الآيات الشيطانية» التي اعتبرها مسيئة للإسلام.
وتحوّل ضريحه بغرب طهران الى معلم بارز في العاصمة الإيرانية يقصده ملايين الحجاج الإيرانيين كل سنة.