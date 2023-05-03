بطولة فرنسا: لنس يشدد الخناق على سان جرمان ومرسيليا

© AFP مهاجم لنس الدولي البلجيكي لويس أوبيندا يحتفل بهدف الفوز في مرمى تولوز (1-صفر) في الدوري الفرنسي في الثاني من ايار/مايو 2023.

باريس (أ ف ب) – شدد لنس الخناق على باريس سان جرمان المتصدر ومرسيليا الثاني بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 1-صفر الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويدين لنس بفوزه الى مهاجمه الدولي البلجيكي لويس أوبيندا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 33 رافعا رصيده الى 18 هدفا هذا الموسم.

واستغل لنس جيدا خسارة باريس سان جرمان امام ضيفه لوريان 1-3 الأحد فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 69 نقطة مقلصا الفارق بينهما إلى ست نقاط، وإلى نقطة واحدة بينه وبين مرسيليا الثاني والفائز على أوكسير 2-1 الأحد أيضا.

في المقابل، مني تولوز المتوج بلقب مسابقة الكأس السبت على حساب نانت، بخسارته السادسة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتختتم المرحلة الأربعاء بلقاء بريست مع نانت.