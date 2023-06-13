بطولة غرب آسيا تفتتح بإمتياز واليوم ثلاث مواجهات مهمة

الناصرية – باسم الركابي

افتتحت في ملعبي المدينة وكربلاء بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم للمنتخبات الأولمبية بمشاركة تسعة فرق تحت سن 23 وجرت ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى انتهت بفوز عمان على لبنان بهدف وفلسطين على سوريا بهدف وتعادل العراق والأردن بهدفين على ان تقام اليوم ثلاث مباريات بين عمان واليمن وإيران وسوريا والإمارات والأردن.

العراق والأردن

وجرت مباراة العراق والاردن على ملعب المدينة وبحضور رسمي انتهت بتعادلهما بهدفين بعدما انتظر صاحب الأرض 18 دقيقةليفتتح التسجيل بهدف بلند حسن قبل أن يأتي الرد الأردني السريع عن طريق ركلة الجزاء د23 نفذها محمد ابو الندى ونجح وطني الأولمبي من العودة للتقدم مرة أخرى عن طريق حسين عبد الله د29 وانهاء الشوط الاول متقدما بهدفين لواحد بعد اداء واضح وكان صاحب المبادرة الهجومية واستمر بمحاولات لزيادة الغلة لكن دون جدوى امام التنظيم الجيد للفريق الاردني بفضل المستوى الفني لعناصرة واللعب بتركيز وكاد أن يدرك التعادل من كرة قوية ردها القائم الأيمن.

الشوط الثاني ودانت السيطرة لصالح الفريق الاردني في الشوط الثاني وشكل خطورة كبيرة بفضل المهارات العالية لعناصرة واللعب بخطوط منسجمة ونقل الكرة والاستحواذ عليها من مساحات قصيرة وفرض السيطرة والتسديد من بعيد قبل أن يتمكن من ادراك التعادل بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني من كرة قوية سددها نفس صاحب الهدف الأول لم يتمكن الحارس من الإمساك بها لترتد خلف خط المرمى الهدف الذي غير من واقع اللعب والاداء المؤثر للفريق الاردني الذي استمر يلعب بهجوم مكثف ونقل الكرة بدقة وبمحاولات هجومية متكررة مستغلا الاخطاء الدفاعية وارتباك الحارس الذي كاد أن يتسبب بهدف اخر في ظل الاندفاع الهجومي المنظم للمنافس والدخول من من منطقة الجزاء وفرض اللعب الهجومي وقدم مباراة متكاملة ولم يتمكن لاعبي وطني الاولمبي الحد من خطورتهم ليدق ناقوس الخطر في صفوفهم بعد ظهور مختلف عن الشوط الاول واللعب بصفوف مفككة وافتقد للهجوم قبل ان تتكرر إخطاء الدفاع وكان الفريق الاردني افضل الفرق الست التي لعبت امس الأول .

الإمارات والأردن

ويخوض الفريق الإماراتي اول اختبار له في مواجهة الأردن عند السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن المجموعة الاولى و التطلع للفوز بعدما أعطت نتيجة تعادل العراق والأردن شيء من تجاوز مخاوف اللقاء الذي سيلعبة من أجل الفوز امام فرصة تحقيق التقدم والمنافسة على بطاقة المجموعة الثالثة عندما يضع اماله على المجموعة في تحقيق ما يتطلع الية الفريق في الخروج بكامل النقاط ولتصدر المجموعة مؤقتا وان حصل هذا الامر فانه سيدعم حالة الفريق في خوض لقاء العراق بخيار التعادل لكن المهمة تبدو غاية في الصعوبة في ظل رغبة الأردن بالفوز وهو الذي قدم مستوى جيد امام العراق وظهر متكامل الصفوف وفي لاعبين يمتلكون قدرات مهارية عالية ولا يريد الوقوع في الخسارة و سيلعب بخيار الفوز لان غير ذلك قد يعجل بخروجة من البطولة المرشح للقبها .

فوز عمان على لبنان

يسعى منتخب عمان الى تحقيق الفوز الثاني في البطولة وحسم الامور والانتقال للنصف النهائي عندما يلاقي اليمن اليوم اعند التاسعة والنصف ليلا في ملعب المدينة بعدما تمكن من خطف ثلاث نقاط مستحقةمن فوزه على لبنان بهدف سجلة سالم ال عبد السلام د41 من ضربة جزاء منحته الفوز والتقدم خطوة نحو بلوغ النصف النهائي الذي يسعى له اليوم بعدما تخطى عقبة لبنان الغير سهلة وظهر بافضلية الاداء في الشوط الأول وكان الاسرع والأخطر وبمحاولات قريبة لكنه اكتفى بهدف التقدم والمباراة والحسم الذي امن له كل شيء والوصول لهدف المواجهة التي كان بإمكان منتخب لبنان ان يخرج بتعادل على الاقل بعدما تحسن أدائه كثيرا في الشوط الثاني وهدد مرمى المنافس باكثر من كرة خطرة لكنها افتقدت للتركيز ولم يتمكن من تدارك تاخرة في الشوط الأول وصعب الامور على نفسة لكنه ظهر بأنه فريق اخر في الحصة الثانية وقدم لمحات كروية عالية مع مرور الوقت لكن لم تثمر محاولاتة عن شيء.

اليمن وعمان

وسيكون منتخب اليمن الذي جاء من فترة اعداد مؤثرة امام تحدي النتيجة وتحقيق الفوز في مباراتة الاولى امام منتخب عمان وتجاوز الاختبار الغير سهل وتحقيق البداية وان يتيح لنفسة الخروج بكل فوائداللقاء وتقديم المهمة على اكمل وجه لدعم حظوظة في المنافسة ولان التقدم اليوم يعني تحقيق خطوة كبيرة والفوز سيمنحة ثقة عالية في مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة التي سيعمل فريق عمان ما بوسعه لحسم الصدارة والانتقال للدور النصف النهائي عندما يدخل اللقاء بمعنويات عالية بفضل تغلبه على لبنان في مهمة ليست بالسهلة لكنه قدم مردود عالي وظهر بصفوف متكاملة حيث قوة الدفاع وإمكانيات الهجوم وكان له ما أراد بعدما حقـــــــق الاهــــــم في لقاء الافتتاح كما يحتاج إلى تجنب الهزيمة ولو كل الدلائل تشير الى افضليته لكن الطرف الآخر يربد ان يكون على قدر التحدي.

فوز فلسطين على سوريا

قاد جيران يوسف منتخب فلسطين الى الفوز على سوريا بهدف الذي سجله د37 من اللقاء الذي جمعهما ملعب كربلاء ضمن تصفيات المجموعة الثانية ليتقدم خطوة مهمة امام تحقـــيق فرصة الانتقال للنصف النهائي بعدما نجح في عبور بوابة المنافس من خلال تقديم الأداء المطلوب ولعب بخطوط فاعلة نقلت الكرة بسرعة وشـــــــكلت مصدر خطر بعدماثابر اللاعببن و لعبوا بحماس وضغط على المنافس.

قبل أن يتمكن من التقدم وليظل الوضع قائما للنهاية رغم محاولات الفر يق السوري في ادراك التعادل لكنه لم يكن بافضل حالاتة وببدو تاثر باهتزاز شباكة ولم يتمكن من ايقاف خطورة الفر يق الفلسطيني الذي ساعد نفسة وانهي المهمة على أتم وجه وسط خدمة جدول المباريات الذي يقف لصالحة عندما يتمتع براحة ليومين قبل خوض اللقاء الحاسم امام إيران الجمعة .

إيران وسوريا

وسيواجة منتخب سوريا صعوبات البقاء بعد خسارة لقاء الافـتتاح لانه سيواجه فريق أصعب ومتوازن اليوم عند الثامنــــــــة مساءا في كربلاء حيث إيران التي تتمتع بمجموعة لاعبين تمتلك الثقة والمهارات وستعــــــــمل ما بوسعها لتحقيق الفوز لانه الطريق المؤدية لبلوغ النصف النهـــــــائي ولانها لاتريد ان يدتتأخر رغم أن الامور ليست متاحة امام رغبة سوريا في تحقيق النتيجة المعنوية على الاقل وانتظار ماذا سيحصل في المجموعة بعد تاثر معـــــنوياتها بعد التاخر امام فلسطين لكنها قادرة على حسم المهمةولانها ستكون امام مباراة حاسمة وخوض الاختبار الحقيقي املا في تحقيق النتيجة المطلوبة رغم ان فرصة الانتقال للنصف النهائي باتت بالصعبة.