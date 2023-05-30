بطولة تركيا: إيكاردي يقود غلطة سراي للقب الـ23 في تاريخه

اسطنبول (أ ف ب) – قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه غلطة سراي الى التتويج بلقب بطل الدوري التركي لكرة القدم للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه بتسجيله ثنائية في فوزه على مضيفه أنقرة غوجو 4-1 الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وسجل إيكاردي المعار من باريس سان جرمان الفرنسي ثنائيته في الدقيقتين السابعة و38 رافعا رصيده الى 21 هدفا مع سبع تمريرات حاسمة.

وأضاف باريس ألبر يلماظ الهدف الثالث (73) والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا الرابع (78)، فيما سجل الأنغولي ميلسون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

وهو اللقب الأول لغلطة سراي منذ موسم 2018-2019 والـ23 في تاريخه معززا رقمه القياسي في عدد الالقاب بفارق أربعة ألقاب عن فنربهتشه الغائب عن الألقاب منذ عام 2014.

وعزز غلطة سراي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر في أسوأ مركز له في تاريخه، موقعه في الصدارة برصيد 82 نقطة بفارق خمس نقاط أمام فنربهتشه.

وسيحتفل رجال المدرب أوكان بوروك باللقب الأحد المقبل خلال الدربي ضد فنربهتشه.

واستفاد غلطة سراي كثيرا من تعاقده الصيف الماضي مع إيكاردي والأوروغوياني لوكاس توريرا، قبل أن يضم في فترة الانتقالات الشتوية البلجيكي دريس مرتنس وأوليفيرا والدولي الإيطالي نيكولو زانيولو.