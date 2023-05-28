بطولة إنكلترا: هبوط ليستر سيتي وليدز ودوكوريه ينقذ إيفرتون

لندن (أ ف ب) – ودّع ناديا ليستر سيتي وليدز يونايتد مصاف أندية الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، وفاز إيفرتون بمعركته للحفاظ على مقعده ضمن منافسات دراماتيكية شهدتها المرحلة 38 الأخيرة الأحد.

وأسهم فوز إيفرتون على بورنموث 1-صفر في بقائه في البريميرليغ مقابل هبوط ليستر وليدز اللذين لحقا بساوثمبتون الى “تشامبيونشيب” الموسم المقبل.

وعلى ملعب غوديسون بارك، فرض المالي عبدولاي دوكوريه نفسه منقذاً لفريقه إيفرتون وتكرس بطلاً أمام حوالى 40 ألف مشجع بتسجيله هدف البقاء في الدقيقة 57.

في المقابل، هبط ليستر الذي احرز لقب الدوري الانكليزي قبل سبعة اعوام، للمرة الاولى منذ 2014، وذلك رغم فوزه على وست هام 2-1. ووصل مشوار ليدز في الدوري الى نهايته بعد ثلاث سنوات أمضاها بين الكبار اثر سقوطه الكبير أمام توتنهام 1-4.

ولم يأت فوز توتنهام بأي منفعة عليه حيث سيغيب عن المشاركة أوروبيًا الموسم المقبل اثر تردي نتائجه ليكتفي باحتلال المركز الثامن برصيد 60 نقطة.

وخسر مانشستر سيتي البطل والذي وصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لمواجهة إنتر الإيطالي مباراته الختامية أمام برنتفورد صفر-1.

وكان رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا احتفظوا باللقب للموسم الثالث توالياً بعد سقوط أرسنال أمام نوتنغهام صفر-1 في المرحلة الماضية.

وختم أرسنال موسمه بفوز كبير على ولفرهامبتون 5-صفر، رغم خسارته معركة اللقب بعدما تصدر لفترات طويلة من الموسم الحالي. وانهى الفريق اللندني الموسم في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن سيتي (89 مقابل 84).

وفاز مانشستر يونايتد على فولهام 2-1، سجلهما الانكليزي جايدون سانشو والبرتغالي برونو فرنانديش.

وأنهى فريق “الشياطين الحمر” موسمه في المركز الثالث متقدماً بفارق اربع نقاط عن نيوكاسل الرابع والذي تعادل مع تشلسي 1-1، علماً انهما إلى جانب سيتي وأرسنال سيخوضان غمار منافسات دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقدّم تشلسي واحدا من أسوأ مواسمه على الاطلاق حيث انهى الدوري في المركز الثاني عشر مع 44 نقطة ليفشل في التأهل الى أي من المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.

وأنهى ليفربول، خامس الترتيب والذي سيخوض مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الموسم المقبل بقيادة مدربه الالماني يورغن كلوب الموسم بتعادله امام ساوثمبتون 4-4.

وسيشارك “ريدز” برفقة برايتون السادس والخاسر أمام مضيفه أستون فيلا 1-2 في المسابقة الاوروبية الثانية “يوروبا ليغ”.

– عودة أستون فيلا الى أوروبا-

وعاد أستون فيلا الى المسابقات الاوروبية للمرة الاولى منذ 13 عامًا بمشاركته في مسابقة “الكونفرنس ليغ”.

وضمن فريق المدرب الاسباني أوناي إيمري المركز السابع بفضل هدفي البرازيلي دوغلاس لويز وأولي واتكنز في الشوط الاول على ملعب فيلا بارك.