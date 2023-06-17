بطولة إنكلترا: نجل بيكهام ينضم إلى برنتفورد

لندن (أ ف ب) – انضم روميو بيكهام، نجل النجم الدولي السابق ديفيد بيكهام، السبت إلى فريق برنتفورد الرديف بعد فترة تجربة ناجحة على سبيل الإعارة، بحسب ما أفاد النادي الانكليزي.

ووافق روميو على عقد لمدة عام للدفاع عن قميص برنتفورد الرديف بعد مغادرته نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يتحضر لاستقبال بطل مونديال قطر 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قرر الانضمام إلى صفوفه عقب رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي.

وأمضى روميو، البالغ 20 عاماً، القسم الثاني من الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع برنتفورد قادماً من إنتر ميامي الذي يعدّ والده شريكاً في ملكيته.

وساهم روميو في فوز برنتفورد الرديف بكأس بريميرليغ التي تنظمها رابطة الدوري لما دون 21 عاماً في الموسم الماضي، علماً أنه خاض 15 مباراة، وسجل أيضاً أمام ويلدستون من ناشيونال ليغ في كأس ميدلسيكس للسينيور.

قال نيل ماكفارلين، مدرب فريق برنتفورد الرديف، والذي يأمل في أن يتمكن روميو من مواصلة تطوره في غرب لندن “استقدمنا روميو إلى فريقنا في كانون الثاني/يناير وكان رائعاً في المجموعة”.

وأضاف “لقد كانت نهاية رائعة للموسم بما يتعلق بمباراته الأخيرة ضد مانشستر سيتي حيث أظهر ما تعلمه خلال إعارته معنا”.

وتابع “لقد واصلنا تطويره خلال الاستحواذ (على الكرة) ومن دونها ونتطلع إلى عودته في معنويات جيدة لمواصلة العمل معه الموسم المقبل”.

ويعتبر ديفيد، والد روميو، أحد ابرز نجوم كرة القدم الانكليزية والعالمية حيث ارتدى قمصان أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ولوس انجليس غالاكسي الأميركي وميلانو الإيطالي وباريس سان جرمان ومنتخب “الأسود الثلاثة” في مسيرة رائعة قبل اعتزاله في 2013.