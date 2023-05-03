بطولة إسبانيا: اصابة جديدة لمهاجم أتلتيكو مدريد ديباي



© AFP الهولندي ممفيس ديباي يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في مرمى ضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم. مدريد في 4 آذار/مارس 2023

مدريد (أ ف ب) – أصيب الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، في ربلة ساقه اليمنى على أن يغيب على الأقل أمام قادش على ملعب “ميتروبوليتانو”، حسب ما أفاد “روخيبلانكوس” الأربعاء.

وغادر ديباي الثلاثاء التمارين الجماعية بسبب آلام عانى منها منذ اليوم السابق، وأكد التشخيص “إصابة عضلية في عضلة الساق اليمنى”، حسب أتلتيكو الذي لم يحدد مدة غياب المهاجم.

وتأتي اصابة ديباي في وقت كان غاب عن خمس مباريات في الدوري بسبب إصابة في فخذه تعرض لها أثناء القيام بواجبه الدولي، في فوز هولندا على جبل طارق 3-صفر ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024.

وعاد ديباي لتشكيلة أتلتيكو مدريد في الفوز الساحق على مضيفه بلد الوليد 5-2 الأحد، ودخل في الدقيقة 79 واختتم مهرجان فريقه بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم في الدوري.

وسيكون أمام المهاجم الهولندي 10 أيام للتعافي من الإصابة، حيث لن يلعب القطب الثاني للعاصمة مدريد بعد مواجهته أمام قادش مرة أخرى حتى 14 أيار/مايو ضد إلتشي متذيل الترتيب والذي تأكد هبوطه إلى الثانية، وذلك قبل 4 مراحل من نهاية الدوري.