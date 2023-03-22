بطولة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لمهن‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة

ستراسبورغ‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتنافس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬دولة‭ ‬بين‭ ‬الخميس‭ ‬والسبت‭ ‬في‭ ‬ميتز‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭) ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬أبيليمبيكس‭ (‬Abilympics‭) ‬الدولية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المهن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يُقام‭ ‬فيها‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬بعد‭ ‬دورة‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬بوردو‭. ‬ويُتوقَّع‭ ‬حضور‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬لمشاهدة‭ ‬عروض‭ ‬لمهارات‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬44‭ ‬مهنة‭.‬

وكان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تُنظَّم‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬أبيليمبيكس‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬لكنّها‭ ‬أُجّلت‭ ‬ونُقلت‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬بسبب‭ ‬غزو‭ ‬روسيا‭ ‬للأراضي‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وتعود‭ ‬الدورة الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬وقد‭ ‬نُظّمت‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

ومسابقة‭ ‬أبيليمبيكس‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬تسميتها‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬كلمتي‭ “‬أبيليتيز‭” (‬مهارات‭ ‬بالإنكليزية‭) ‬و‭”‬أولمبيكس‭” (‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭)‬،‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عروض‭ ‬تنافسية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمهن‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمعوقين‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬يعرض‭ ‬فيها‭ ‬المشاركون،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقات،‭ ‬مواهبهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬تنافسي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬كارول‭ ‬غرانجان،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمنظمي‭ ‬الحدث‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬سيتنافس‭ ‬العاملون‭ ‬فيها‭ ‬الخياطة‭ ‬وتصفيف‭ ‬الشعر‭ ‬وصناعة‭ ‬المخبوزات‭ ‬وإعداد‭ ‬الحلويات‭ ‬وإنشاء‭ ‬صفحات‭ ‬الويب‭ ‬وغير‭ ‬ذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمين‭. ‬وترمي‭ ‬العروض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬المشاركون‭ “‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمهنيين‭ ‬وداعمي‭ ‬المعوقين‭ ‬والزائرين‭ ‬أنّ‭ ‬الإعاقة‭ ‬الظاهرة‭ ‬أو‭ ‬المستترة،‭ ‬أكانت‭ ‬جسدية‭ ‬أم‭ ‬عقلية،‭ ‬تتبدّد‭ ‬أمام‭ ‬المواهب‭ ‬والمهارات‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمين‭.‬

والمرشحون‭ ‬هم‭ ‬أشخاص‭ ‬يعانون‭ ‬إعاقات‭ ‬حسية‭ ‬أو‭ ‬حركية‭ ‬أو‭ ‬ذهنية‭ ‬أو‭ ‬نفسية‭.‬

وقال‭ ‬المنظمون‭ “‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمعوقين‭ ‬وتدريبهم‭ ‬ودمجهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬شريكة‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬محترفون‭ ‬وحاضرون‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭”.‬