بطل مسلسل (سكويد غايم): نجاح السينما الكورية لم يأت صدفةً 

تورونتو‭ (‬كندا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشكل‭ ‬النجاح‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬وفيلم‭ “‬باراسايت‭” ‬نتيجةً‭ ‬لجهد‭ ‬صنّاع‭ ‬الأفلام‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الذين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬موضوعي‭ ‬العنف‭ ‬والمنافسة‭ ‬بالعملين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرى‭ ‬الممثل‭ ‬الكوري‭ ‬لي‭ ‬جونغ‭ ‬جاي‭ ‬الذي‭ ‬حاز‭ ‬أخيراً‭ ‬جائزة‭ ‬إيمي‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬درامي‭.‬

وقال‭ ‬نجم‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬تلقيه‭ ‬الجائزة‭ “‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬الناطق‭ ‬بالانكليزية،‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬تأثيراً‭ ‬لدى‭ ‬جمهور‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭”.‬

ويُعد‭ ‬فوز‭ ‬لي‭ ‬جونغ‭ ‬جاي‭ ‬تاريخياً‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬ممثل‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬الانكليزية‭ ‬يفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬عمل‭ ‬يحظى‭ ‬بنسب‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬نتفليكس‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭.‬

وقال‭ ‬لي‭ ‬جونغ‭ ‬جاي‭ ‬الذي‭ ‬التقته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬تورونتو‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬إنّ‭ “‬الجميع‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬سعداء‭ ‬جداً،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬أتلقى‭ ‬رسائل‭ ‬تهنئة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬عندما‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬سأتلقى‭ ‬عدداً‭ ‬هائلاً‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬لإجراء‭ ‬مقابلات‭”.‬

ويتحدث‭ ‬مسلسل‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬الذي‭ ‬اعتُبر‭ ‬نقداً‭ ‬لاذعاً‭ ‬لتجاوزات‭ ‬النظام‭ ‬الرأسمالي،‭ ‬عن‭ ‬456‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬تهميشاً‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬تقليدية‭ ‬للأولاد‭ ‬بهدف‭ ‬الفوز‭ ‬بمبلغ‭ ‬مالي‭ ‬ضخم‭. ‬ويُقتل‭ ‬الخاسرون‭ ‬تباعاً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لعبة‭. ‬وكرّس‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬النجاح‭ ‬المتزايد‭ ‬للسينما‭ ‬غير‭ ‬الناطقة‭ ‬بالانكليزية‭ ‬بعدما‭ ‬سبقه‭ ‬فيلم‭ “‬باراسايت‭” ‬للمخرج‭ ‬بونغ‭ ‬جون‭ ‬هو‭ ‬إلى‭ ‬انتزاع‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وقال‭ ‬لي‭ ‬أن‭ “‬السينما‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬إيجاد‭ ‬الوصفة‭ ‬الناجحة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬عالمي،‭ ‬وبدأ‭ +‬سكويد‭ ‬غايم‭+ ‬الذي‭ ‬استغرق‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬سنوات‭ ‬يفي‭ ‬بالغرض،‭ ‬فنرى‭ ‬أعمالاً‭ ‬كثيرة‭ ‬بمضمون‭ ‬جيد‭ ‬تحظى‭ ‬بأصداء‭ ‬عالمية‭ ‬وتلقى‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬النقاد‭”.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أُعلن‭ ‬جزء‭ ‬ثان‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬ظاهرة‭ ‬اجتماعية‭ ‬حقيقية‭. ‬أما‭ ‬المخرج‭ ‬هوانغ‭ ‬دونغ‭ ‬هيوك‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬إنهاء‭ ‬سيناريو‭ ‬الجزء‭ ‬الجديد،‭ ‬وبحسب‭ ‬لي‭ ‬جونغ‭ ‬جاي‭ ‬ستكون‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬يؤديها‭ “‬مختلفة‭ ‬تماماً‭” ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭.‬‮ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬طرح‭ ‬مسلسل‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭” ‬وتحقيقه‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬بدأت‭ ‬مسيرة‭ ‬هوانغ‭ ‬دونغ‭ ‬هيوك‭ ‬في‭ ‬الإخراج‭ ‬مع‭ “‬هانت‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬للمخرج‭ ‬شهد‭ ‬مهرجان‭ ‬تورونتو‭ ‬السينمائي‭ ‬عرضاً‭ ‬له‭.‬وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬إثارة‭ ‬وتجسس،‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬معيداً‭ ‬تناول‭ ‬أحداث‭ ‬سياسية‭ ‬حقيقية‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬وانشقاق‭ ‬طيار‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬وبحسب‭ ‬لي،‭ ‬تتشابه‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬المُتناولة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تطرق‭ ‬إليها‭ “‬سكويد‭ ‬غايم‭”‬،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مثلاً‭ ‬كيف‭ “‬يمكن‭ ‬لمجتمع‭ ‬يسوده‭ ‬بين‭ ‬أفراده‭ ‬تنافس‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يدفعهم‭ ‬لإيذاء‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭”.‬وسيبدأ‭ ‬عرض‭ “‬هانت‭” ‬الذي‭ ‬تصدّر‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬سينما‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬وعبر‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬الأفلام‭ ‬بحسب‭ ‬الطلب،‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭.‬

‭”‬سهولة‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬مشاعر‭ ‬الآخرين‭”‬

وبما‭ ‬أنّ‭ ‬الفيلم‭ ‬تبرز‭ ‬فيه‭ ‬اختلافات‭ ‬ثقافية،‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬تكييفه‭ ‬لكسب‭ ‬إعجاب‭ ‬الجماهير‭ ‬الغربية‭. ‬وتلقى‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬انتقادات‭ ‬أولية‭ ‬مفادها‭ ‬أنّ‭ ‬الحبكة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفهمها‭ ‬إلا‭ ‬مواطنو‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

لكنّ‭ ‬لي‭ ‬يؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تُنسينا‭ ‬أنّ‭ ‬ثقافة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أصبحت‭ ‬حالياً‭ “‬مفهومة‭ ‬جيداً‭ ‬في‭ ‬الخارج‭”‬،‭ ‬بفضل‭ ‬الاتصال‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬وسائط‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬ومروراً‭ ‬بشبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأوضح‭ “‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬نشاهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ان‭ “‬العالم‭ ‬أصبح‭ ‬حالياً‭ ‬قريباً‭ ‬أكثر‭ ‬منا،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬الأجنبي‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬تاريخ‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭”.‬

ويتابع‭ “‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬البلدان‭ ‬معاً‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬فهم‭ ‬مشاعر‭ ‬الآخرين،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬ألم‭ ‬أو‭ ‬وجع،‭ ‬لأننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يجري‭ ‬فيه‭ ‬تشارك‭ ‬المشاعر‭ ‬بصورة‭ ‬سريعة‭”.‬