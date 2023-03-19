بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس تدين الاعتداء على كنيسة قبر السيدة العذراء

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دانت‭ ‬بطريركية‭ ‬الروم‭ ‬الأرثوذكس‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المقدسة‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬البشع‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬كن‭ ‬يسة‭ ‬قبر‭ ‬السيدة‭ ‬العذراء‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شخصين‭ ‬مجهولين‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنها‭ ‬اعتقلت‭ ‬مشتبها‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬البطريركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الاعتداء‭ ‬تضمن‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬إلحاق‭ ‬الإيذاء‭ ‬الجسدي‭ ‬بالمطران‭ ‬يواكيم‭ ‬وهو‭ ‬يترأس‭ ‬الصلاة‭ ‬والشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬والاعتداء‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الكهنة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬اعتقلت‭ ‬مشتبها‭ ‬به‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬سكان‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ … ‬شخص‭ ‬مسيحي‭ ‬مختل‭ ‬عقليا‮»‬‭ ‬لتورطه‭ ‬في‭ ‬‮«‬حادث‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‮»‬‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬دخل‭ ‬الكنيسة‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ ‬ويهدد‭ ‬الحاضرين‭ ‬بقضيب‭ ‬حديدي‭ ‬ولم‭ ‬تقع‭ ‬إصابات‭ ‬ولم‭ ‬يسفر‭ ‬الحادث‭ ‬عن‭ ‬أضرار‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬للاستجواب‭.‬‮ ‬‭ ‬أما‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬بلال‭ ‬أبو‭ ‬ناب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬دين‭ ‬جرح‭ ‬في‭ ‬جبينه‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الضرب‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬أبو‭ ‬ناب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إثنين‮»‬‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أحدهما‭ ‬عند‭ ‬منتصف‭ ‬الدرج‭ ‬يصرخ‭ ‬ويوجه‭ ‬الشتائم‭ ‬أما‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬يحمل‭ ‬قضيبا‭ ‬حديديا‭ ‬ويضرب‭ ‬المصلين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أبو‭ ‬ناب‭ ‬الذي‭ ‬يبيع‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الكنيسة‭ ‬‮«‬قمت‭ ‬بدفع‭ ‬الأول‭ ‬وأنقضضت‭ ‬على‭ ‬الثاني‭ ‬ورميته‭ ‬أرضا‭ ‬واتصلنا‭ ‬بالشرطة‭ ‬لكنهم‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬ناب‭ ‬إن‭ ‬المهاجمين‭ ‬يهوديان‭ ‬لأنهما‭ ‬‮«‬كانا‭ ‬يتحدثان‭ ‬العبرية‭ ‬بطلاقة‭ ‬وأحدهما‭ ‬يضع‭ ‬القلنسوة‭ ‬فيما‭ ‬يرتدي‭ ‬الثاني‭ ‬بنطالا‭ ‬تتدلى‭ ‬من‭ ‬جوانبه‭ ‬خيطان‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬القميص‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬يرتديه‭ ‬اليهود‭ ‬المتدينون‭ ‬والذي‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬تزتزيت‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ونوّه‭ ‬أبو‭ ‬ناب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صلاة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬تمت‭ ‬بوجود‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬مصليا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬وصغار‭ ‬بينهم‭ ‬ذوي‭ ‬احتياجات‭ ‬خاصة‭.‬‮ ‬‭ ‬تقع‭ ‬كنيسة‭ ‬قبر‭ ‬السيدة‭ ‬العذراء‭ ‬على‭ ‬السفح‭ ‬الغربي‭ ‬لجبل‭ ‬الزيتون‭ ‬قرب‭ ‬كنيسة‭ ‬الجثمانية‭.‬‮ ‬

تحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967‭.‬‮ ‬‭ ‬وطالبت‭ ‬البطريركية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬بـ»اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بحق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬والجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬بحق‭ ‬المقدسات‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬بطريركية‭ ‬الروم‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬الكنائس‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بها‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬أحداثا‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬تزداد‭ ‬وتيرتها‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬الأعياد‭ ‬المسيحية‮»‬‭.‬

وشهد‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬تخريب‭ ‬عشرات‭ ‬القبور‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬المقبرة‭ ‬البروتستانتية‭ ‬على‭ ‬جبل‭ ‬صهيون‭ ‬أو‭ ‬جبل‭ ‬النبي‭ ‬داود،‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬حيث‭ ‬يعتقد‭ ‬المسيحيون‭ ‬أن‭ ‬يسوع‭ ‬احتفل‭ ‬بالعشاء‭ ‬الأخير‭.‬