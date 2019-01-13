بصري يعد رسالة ماجستير عن المطبعي

بغداد – الزمان

يعكف طالب من كلية الاداب بجامعة البصرة على انجاز رسالة ماجستير عن الباحث والمؤرخ والباحث الموسوعي الراحل حميد المطبعي. ويزور محمد جاسم محمد حاليا عددا من المؤسسات الصحفية والشخصيات الثقافية ببغداد لاجراء مقابلات تعينه على انجاز هذا العمل البحثي الاكاديمي. وقال محمد لـ (الزمان) امس اثناء زيارته للاطلاع على ارشيفها المحفوظ من نتاج المطبعي ان (رسالته بعنوان حميد المطبعي ودوره الفكري والثقافي 1943 – 2018). والمطبعي شخصية جدلية انجزت عشرات المؤلفات وكتبت آلاف المقالات المعمقة. وكان اسلوبه ينحى منحى فلسفياً، وله هذا الباب كتاب بعنوان (حوار مع سقراط) فضلا عن اجزاء من موسوعته المكرسة للاعلام العراقيين في القرن العشرين التي نشرتها (الزمان) عام 2011. ويأمل الطالب ان يحظى بلقاء ابرز الكتاب والصحفيين، الذين رافقوا صاحب مجلة الكلمة المشهورة التي صدرت في ستينات القرن الماضي في مدينة النجف وتوقفت منتصف السبعينات. وعرف المطبعي بالمثابرة وسعة الاطلاع على ميادين المعرفة وبعلاقته الواسعة بالاوساط العلمية والثقافية. وقد اصدر مجموعة من الكتب تتناول سيرة حياة وعطاء بعض كبار العلماء والادباء في العراق. وعد مثقفون اتجاه جامعة البصرة الى كتاب ومفكرين محدثين في رسائل واطاريح جامعية، خطوة مهمة وعملا علميا للمحافظة على ارث الراحلين منهم وتخليد نتاجهم لدى شرائح واسعة من الطلبة والشباب. ودعا المثقفون الجامعات العراقية الاخرى الى الحذو حذو جامعة البصرة لكشف الصفحات المجهولة المشرقة، من حياة القامات العراقية في مختلف المجالات.