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بصحتكم – فاتح عبد السلام

في نهاية كل عام يستعرض العالم المنجزات العلمية التي تحققت ، ويهتم على نحو خاص بالحقل الطبي ، لما له من علاقة وثيقة بمستقبل الانسان على هذا الكوكب . استذكرت وسائل الاعلام في بريطانيا وفرنسا اليوم كيف تمكّن عالم صيني من تحقيق ولادة طفل معدّل وراثياً ، وكيف استطاع العلماء جعل انسان مشلول سنوات عدة يقوم فيمشي كأي انسان سليم ، وجرى تداول قصة العلماء الذي وضعوا حداً لأكثر انواع العمى انتشاراً الخاص بالبقع التي تصيب الشبكية مع تقدم الانسان بالعمر ، كما تحدث العالم عن المنجز الهائل في تنشيط الجهاز المناعي للقضاء على أخبث الامراض ، وغيرها الكثير من ابتكارات ومنجزات . أظن ان التفكير في تحقيق ابتكارات طبية في بلدنا هو نوع من الترف والكماليات الزائدة ، بالقياس الى الاولويات التي تسبق كل شيء في وجود مؤسسات صحية تحاكي التقدم العالمي في تقديم الخدمات الطبية. ما يراه العراقيون في مستشفيات الدولة يعجز المرء عن وصفه من اهمال وقلة نظافة وفوضى وتجهيزات محطمة وسياقات طبية لاتتناسب مع السلّم الطبي المعتاد في متابعة حالات المرضى . ربما نسبة التلوث عند دخولك المستشفى الحكومي هي اعلى عشرات المرات من النسبة التي قد تتعرض لها وانت خارجها . العراقي يتطلع الى أن يقوم وزير الصحة بزيارة عدد من مستشفيات العالم ، وينقل خبرات الاخرين الى البلد . أهم مسؤولية لوزير الصحة في العراق هي المستشفيات، والأجدر بالحكومة أن تستحدث وزيراً للمستشفيات لما لهذه المهمة من خطورة بالغة في حال الإخلال في أدائها. كما انها من مهام رئيس الحكومة أيضاً. كم مرةً رأينا رئيس الوزراء أو نائبه أو وزير الصحة يتفقدون مستشفيات كربلاء أو النجف أو الديوانية أو الناصرية أو البصرة أو الكوت أو العمارة . ولا أقول الموصل فذلك أمر منسي ، حيث المجمعات الطبية مدمرة بالقصف بشكل كامل ، وهناك خيام وكرفانات قربها تؤدي مهمة المستشفيات وخدمات الطواريء بجهود استثنائية من اطباء مكافحين لا يجدون الدعم اللازم . ماذا يجب أن تستذكر الحكومة من (منجزات) في القطاع الطبي ، ليت بينهم مَن يخبر العراقيين بما انجزه ويستطلع أراء الناس حول صحتهم . هل يستطيع أحدهم فعل ذلك ، أليست هذه ممارسة ديمقراطية ؟