

بشرى سارة من منهل الهاشمي

جواد الكاتب

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‮ ‬بلد متوسط المساحة نسبيا‮ (‬644, 834كم2)… (حسب معلوماتنا السابقة‮) ‬يحوي‮ ‬على‮ (‬18) محافظة‮ (‬سابقا‮). ‬فيه جبال،‮ ‬وأديان،‮ ‬سهول،‮ ‬صحراء،‮ ‬أهوار،‮ ‬وبحيرات‮. ‬موقعه حيوي‮ ‬ستراتيجي‮ “‬ركن‮” ‬الوطن العربي‮ ‬له تاريخ عريق‮ ‬يتجاوز‮(‬7000) عام،‮ ‬اسمه‮ “‬ميزوبوتيميا‮” ‬أي‮ ‬بلاد ما بين النهرين‮…… ‬بسعر مغر جدا‮ ‬غير قابل للمنافسة أو المساومة‮ “‬ضمير ميت‮”. ‬علماً‮ ‬بأن سند العقار‮ “‬الطابو‮”: “‬مشاع‮” ‬وضريبة البيع‮ ‬يتحملها الطرفان البائع والمشتري‮: ” ‬دماء ودموع ابنائه‮” ‬فعلى صاحب الحظ السعيد من الراغبين ممن‮ ‬يجد لديه القدرة على الشراء‮ ‬يرجى مراجعة أقرب مكتب‮ (‬سمسار‮) ‬لمسؤول ممن‮ ‬يملأون البلد‮…. ‬الخ‮..‬

‮ ‬يصف المتنبي‮ ‬الأدب الساخر بأنه‮ (‬ضحك كالبكاء‮) ‬بمعنى أنه احتجاج وثورة وتمرد على الواقع المجحف‮ ..‬هو اللعب بالمفارقات والجمع بين المتناقضات وهو من الفنون الأدبية الصعبة والتي‮ ‬تحتاج إلى الموهبة والثقافة العالية‮.. ‬

عراق للبيع

‮(‬عراق للبيع‮): ‬هو عنوان المقال الساخر الذي‮ ‬سطره الكاتب‮ “‬منهل الهاشمي‮” ‬أمام القرّاء ليجعله عنواناً‮ ‬لكتابه‮ ‬– عراق للبيع‮- ‬ب‮ ‬485 صفحة من الحجم الكبير،‮ ‬صادر عن مكتب سنتر العلوم للطباعة‮/ ‬بغداد‮- ‬2022.

في‮ ‬مقدمة رائعة ص11من الكتاب نفسه،‮ ‬عرض كلماتها الشجية أ‮. ‬د‮. ‬كاظم المقدادي‮ ‬استهلها بعبارة‮ “‬الأدب الساخر‮… ‬بين مبتكر وماكر‮” ‬إذ‮ ‬يذكر(في‮ ‬زمن‮ ‬غابت عنه قيم الابتكار وترسخت فيه سهولة التكرار،‮ ‬واختلطت فيه الأخبار وشيوع ثقافة المجاملة والانحدار‮.. ‬نكاد لا نعثر على نص سردي‮ ‬أصيل‮.. ‬لا في‮ ‬الأدب الساخر ولا في‮ ‬الرواية،‮ ‬لتمسي‮ ‬كتابة المقالة والمقامة ضرباً‮ ‬من الغواية‮. ‬ومن سوء حظ الكاتب منهل الهاشمي‮ ‬أنه ظهر قبل عقد ونيف،‮ ‬وسط هذا الركام من الزيف والحيف،‮ ‬والتنكيت والتبكيت،‮ ‬في‮ ‬مكان أغبر وزمن أصفر‮.. ‬زمن الأنترنيت الذي‮ ‬حولناه بقدرة قادر إلى‮ ‬– عنتر نت‮- ‬فاختلط الحابل بالنابل وصار المثقف بأمرة الجاهل‮.. ‬وأمست السرقة الأدبية حلالا والابداع احتيالا،‮ ‬فابتعدنا عن كتابة نص مكتنز ومؤثر ورشيق،‮ ‬وتحولت الأزمنة الأدبية إلى طارئ وطليق‮).‬

لدى مطالعتي‮ ‬الكتاب استوقفتني‮ ‬مواضيعاً‮ ‬شتى تناولها المؤلف بروحية إبداعية وبالأخص تلك القصص التي‮ ‬تحاكي‮ ‬مفهوم القصة الأدبي‮ ‬لكنها تتميز براياتها الكاشفة عن الغطاء،‮ ‬والمتحرشة بالفاسد والطاعن والمطعون،‮ ‬عنوان ملفت للنظر ومبكي‮ ((‬عراق للبيع‮.. ‬أدب ساخر‮)) ‬هكذا هو العنوان،‮ ‬ناهيك عن صورة الغلاف المحزنة بحمل خيرات العراق وتراثه وإرثه في‮ ‬عربة‮. “‬عنوان الكتاب مستل من عناوين إحدى المقالات اخترته بقصدية دونا عن سواه،‮ ‬فالعنوان عتبة النص كونه خير مصداق لمحتوى الكتاب ومغزاه وهو القاسم المشترك لمواضيعه السياسية وعبارته الساخرة الموجعة والصادمة‮ (‬عراق للبيع‮) ‬تختصر كل ما حل بالبلاد والعباد من خراب ودمار عظيمين عقب الاحتلال الامريكي‮ ‬الغاشم‮. ‬وقد وضعت وسما فرعيا للكتاب‮ “‬أدب ساخر‮” ‬بدل مقالات ساخرة ذلك ان بعض المواضيع كانت عبارة عن قصة أدبية ساخرة وبكل ما تحتويه من مقومات القصة من ثيمة،‮ ‬أحداث‮.. ‬شخصيات‮ .. ‬حبكة‮.. ‬وحوار مسرود بتسلسلها الارسطي‮ ‬المعروف بداية،‮ ‬وسط،‮ ‬نهاية‮..” ‬منهل الهاشمي‮. ‬

تعددت مواضيع الكتاب إلى‮ ‬103 عنواناً‮ ‬تضمن القصة الساخرة والحوار والمقالة تناولها بسخرية تميل في‮ ‬دلالاتها إلى الكلمة المنتفضة للوضع العراقي‮ ‬الراهن ولكل السلوكيات المنحرفة‮.. ‬رسم الهاشمي‮ ‬شخوصاً‮ ‬وأعطى علامات تهدف إلى كشف الواقع وإبراز الزيف المتغلغل فيه،‮ ‬مع أنه كان صريحاً‮ ‬وحاداً‮ ‬مع الفساد والاحتلال إلا أنه نجح في‮ ‬بث رسائله المشفرة إلى القارئ بدليل العنوان المؤثر أو في‮ ‬الوصايا العشرة‮ (‬الكشرة‮) ‬أو نيولوك،‮ ‬لا تفهمونا‮ ‬غلط،‮ ‬من السلطان لا تخاف،‮ ‬بيان رقم‮ ‬1? الحسناء والجحش،‮ ‬ها نجاهد والله نجاهد،‮ ‬حقا بكى لوريا‮ … ‬والقائمة تطول أو بالأحرى محتوى الكتاب برمته،‮ ‬أبدع في‮ ‬إرسال خطابه الساخر لتتجلى لدينا كمتلقين طريقة فك رموزها والعمل بالتأويل والتقييم أي‮ ‬التصحيح بما‮ ‬ينبغي‮ ‬تصحيحه‮.. ‬أثبت المؤلف الساخر في‮ ‬هذا الكتاب الرائع أن‮ ‬يدخل إلى ذائقة القارئ بشكل عجيب،‮ ‬لسلاسة سرده وسهولة طرحه،‮ ‬وهذا ناجم بالطبع عن نظرته العميقة للواقع واحساسه به وثقافته العالية وتمكنه من أدواته السردية في‮ ‬النقد اللاذع وإظهار العيوب،‮ ‬علاوة على اختصاصه السينمائي‮ ‬في‮ ‬الاخراج،‮ ‬فأغلب مقالاته وقصصه وحواراته هي‮ ‬مشروع فني‮ ‬وسياسي‮ ‬واجتماعي‮ ‬جاهز للتجسيد فيما لو أردنا ذلك وهو ناجح بكثير أي‮ ‬يتغلب على كثير من مسلسلات التقاطات عشوائية هنا وهناك تفقد حتى روحية الفن‮.‬

أنا أعتقد أن ما طرزه الهاشمي‮ ‬في‮ ‬لوحات أفكارنا من أدب ساخر وتهكم علني‮ ‬وخفي‮ ‬بشفراته هي‮ ‬ثورة بحد ذاتها تسعى دائماً‮ ‬للتغيير باستخدام السخرية كسلاح ذو حدين طالماً‮ ‬أدواتها الكلمة لمواجهة السلبيات المتغلغلة في‮ ‬المجتمع‮.‬