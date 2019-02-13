بشرى‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭.. ‬وداعاً‭ ‬للحقن

نيويورك‭ ‬–‭ ‬لندن‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬

تمكن‭ ‬باحثون‭ ‬أمريكيون‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬كبسولة‭ ‬دوائية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬حقن‭ ‬الأنسولين‭ ‬المؤلمة‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المرضى‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭.‬

وتحتوي‭ ‬الكبسولة‭ ‬وفقاً‭ ‬لـ‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬على‭ ‬إبرة‭ ‬دقيقة‭ ‬مصنوعة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬الأنسولين‭ ‬المجفف‭ ‬بالتجميد،‭ ‬وزنبرك،‭ ‬ويتم‭ ‬تثبيتهما‭ ‬في‭ ‬مكانهما‭ ‬بواسطة‭ ‬قرص‭ ‬من‭ ‬السكر‭. ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الكبسولة‭ ‬إلى‭ ‬المعدة،‭ ‬يذيب‭ ‬الماء‭ ‬قرص‭ ‬السكر،‭ ‬فينطلق‭ ‬الزنبرك،‭ ‬ويدفع‭ ‬بالأنسولين‭ ‬لحقن‭ ‬المعدة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬هول‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬يوركشاير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬أثبتت‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬حالات‭ ‬البرد‭ ‬والسعال‭ ‬الشديد‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬شراب‭ ‬السعال‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يحتوي‭ ‬شراب‭ ‬السعال‭ ‬على‭ ‬الكودايين،‭ ‬وهو‭ ‬المادة‭ ‬الفعالة‭ ‬المضادة‭ ‬للسعال،‭ ‬ولكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يسبب‭ ‬التعب‭ ‬والإجهاد‭ ‬كأحد‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬الإدمان،‭ ‬وهو‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬الأطباء‭ ‬للمطالبة‭ ‬بعدم‭ ‬تناول‭ ‬دواء‭ ‬السعال‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬أية‭ ‬أعراض‭ ‬جانبية‭ ‬سلبية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬وفعالية،‭ ‬وتحتوي‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الثيوبرومين،‭ ‬التي‭ ‬توقف‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬السعال،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬نشاط‭ ‬النهايات‭ ‬العصبية،‭ ‬وكلما‭ ‬كان‭ ‬لون‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬داكناً،‭ ‬زاد‭ ‬تأثيرها‭ ‬وفعاليتها‭.‬