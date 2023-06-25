بشارة‭ ‬أوربية‭ ‬بشأن‭ ‬عقار‭ ‬ضد‭ ‬سرطان‭ ‬القولون

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الأدوية‭ ‬الفرنسية‭ “‬سيرفييه‭” ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬رأياً‭ ‬إيجابياً‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية‭ (‬EMA‭) ‬في‭ ‬شأن‭ ‬عقارها‭ “‬لونسيرف‭” ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬أخذه‭ ‬مع‭ ‬جسم‭ ‬مضاد‭ ‬لمحاربة‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬تصعب‭ ‬معالجته‭.‬

ويتعلّق‭ ‬الرأي‭ ‬الإيجابي‭ ‬للجنة‭ ‬الأدوية‭ ‬للاستخدام‭ ‬البشري‭ (‬CHMP‭) ‬التابعة‭ ‬للوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية،‭ ‬بعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬البالغين‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تلقوا‭ ‬بروتوكولين‭ ‬من‭ ‬العلاج،‭ ‬بينهما‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬لكنّهم‭ ‬لم‭ ‬يستجيبوا‭ ‬لأي‭ ‬منهما،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ “‬سيرفييه‭” ‬في‭ ‬بيان‭.‬

واستندت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬عالمية‭ ‬لتجربة‭ ‬سريرية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬قورنت‭ ‬خلالها‭ ‬فعالية‭ ‬عقار‭ “‬لونسيرف‭” (‬تريفلوريدين‭/‬تيبيراسيل‭) ‬وسلامته‭ ‬عندما‭ ‬أخذه‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬دواء‭ ‬إضافي،‭ ‬مع‭ ‬تناوله‭ ‬مع‭ ‬الجسم‭ ‬المضاد‭ ‬بيفاسيزوماب‭.‬

وسُجّلت‭ ‬بنتيجة‭ ‬مزج‭ ‬العقارين‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬المقاوم‭ ‬للعلاج‭ ‬بعد‭ ‬تقدّم‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬تحمله‭ ‬لبروتوكولين‭ ‬سابقين‭ ‬من‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بأخذ‭ “‬لونسيرف‭” ‬وحده،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بيّنت‭ ‬البيانات‭ ‬السريرية‭ ‬لهذه‭ ‬الدراسة‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تستند‭ ‬الوكالة‭ ‬الأوروبية‭ ‬للأدوية،‭ ‬وهي‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬طرح‭ ‬دواء‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬إلى‭ ‬توصيات‭ ‬لجنة‭ ‬الأدوية‭ ‬للاستخدام‭ ‬البشري‭ ‬ضمن‭ ‬مهلة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬شهرين‭.‬

واعتبر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ “‬سيرفييه‭” ‬كلود‭ ‬برتران‭ ‬أنّ‭ “‬الطرح‭ ‬الوشيك‭ ‬للدواء‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬يشكّل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الفتاك‭ ‬الذي‭ ‬تزداد‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وسائر‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭”.‬

ويُعدّ‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعاً‭ ‬بعد‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وسرطان‭ ‬الرئة‭.‬

ويمكن‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختبار‭ ‬الدم‭ ‬الخفي‭ ‬في‭ ‬البراز‭.‬