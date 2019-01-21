بريكست قراءة استباقية

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فاتح عبد السلام

كل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬صراع‭ ‬بين‭ ‬البرلمان‭ ‬والحكومة‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وما‭ ‬يعرف‭ ‬بمصطلح‭ ‬بريكست‭ ‬،‭ ‬لن‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬انّ‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستخرج‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬نهائياً‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬عدمه‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ .‬

الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬أعرق‭ ‬حواضنها‭ ‬العالمية‭ ‬قالت‭ ‬كلمتها‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬لارجعة‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬،كما‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬وضعت‭ ‬الخطة‭ ‬«ب»‭ ‬للعمل‭ ‬بعد‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬والهزيمة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬اوروبا‭ ‬ولم‭ ‬يصادق‭ ‬عليه‭ .‬

تغيرت‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الدولية‭ ‬،إذ‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬أربعين‭ ‬سنة‭ ‬مندمجة‭ ‬بحماس‭ ‬في‭ ‬التكتل‭ ‬الاوروبي،الذي‭ ‬كان‭ ‬يضم‭ ‬الاغنياء‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬ضم‭ ‬دولاً‭ ‬خارجة‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬الاشتراكية‭ ‬شكلاً‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬المضامين‭ ‬،لكنها‭ ‬دول‭ ‬فقيرة‭ ‬متلهفة‭ ‬لكيل‭ ‬المكاسب‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬الغنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اقتصادياتها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اغناء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬راجعت‭ ‬بريطانيا‭ ‬وضعه‭ ‬واتجاهاته‭ ‬ومتغيراته‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬وانّما‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بسنوات،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬نسبة‭ ‬لايستهان‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تؤيد‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬المتطلع‭ ‬للانفتاح‭ .‬

في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الجيل‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬الستين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وهم‭ ‬بالملايين‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬نتيجة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬،‭ ‬يحلم‭ ‬ببريطانيا‭ ‬النقية‭. ‬العالم‭ ‬يتغير‭ ‬بسرعة‭ ‬مذهلة‭ ‬،‭ ‬والكبار‭ ‬يفكرون‭ ‬بمصالحهم‭ ‬الوطنية‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيئ‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬قدموا‭ ‬خسائر‭ ‬مرحلية‭ ‬في‭ ‬سبيلها‭. ‬أمّا‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬البائسة‭ ‬المستهلكة‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استراتيجيات‭ ‬بناء‭ ‬وادامة‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬وقود‭ ‬جميع‭ ‬انواع‭ ‬الحروب‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬ستطال‭ ‬جانباً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬بالعسكر‭ ‬وحده‭ ‬،‭ ‬وانّما‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬والطاقة‭ . ‬بريكست‭ ‬ليست‭ ‬قضية‭ ‬بريطانية‭ ‬فحسب‭ ‬،‭ ‬انّما‭ ‬هي‭ ‬قراءة‭ ‬بريطانية‭ ‬استباقية‭ ‬لاتجاهات‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬مرئية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية